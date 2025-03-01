Что нельзя делать перед сдачей анализов? Инструкция от терапевта из Ярославля

Специалист клиники PsyDi Clinic объяснила, что нельзя есть перед сдачей анализов Источник: Александра Мамонтова











Для того чтобы поддерживать свое здоровье в порядке, следует периодически обследоваться. Корреспондент 76.RU поинтересовался у терапевта из Ярославля Евгении Жариковой, как подготовиться к сдаче анализов для получения достоверных результатов.

Проходить комплексную программу диагностики врач рекомендует со следующей периодичностью:

до 40–45 лет — 1 раз в год;

старше 45 лет — 1–2 раза в год.

Специалист предупреждает, что результаты анализов могут быть неверными, если пациент не соблюдал ряд правил, например, сдавал их не натощак или накануне принимал лекарственные препараты без назначения врача.

Что не стоит употреблять в пищу за 2–3 дня до сдачи анализов:

жирную и жареную пищу;

алкоголь;

продукты, содержащие кофеин: кофе, чай, какао, шоколад, газированные и энергетические напитки.

Кофеин стимулирует центральную нервную систему и повышает уровень образования некоторых гормонов, например адреналина. Это может исказить результаты, особенно если вы сдаете анализ на гормоны или в рамках диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим рекомендуется избегать употребления кофеина за 24 часа до сдачи анализов. Евгения Жарикова терапевт

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