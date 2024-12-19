«Мы делаем немало, но, очевидно, недостаточно». Демограф — о заявлениях президента про рождаемость в России

Количество россиянок в детородном возрасте сократилось на 30%, подчеркнул Путин Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Во время прямой линии Владимира Путина президенту задали вопрос о рождаемости в России. Глава государства назвал его «чрезвычайно важным» — не только для нашей страны, но и для всего мира.

По словам президента, коэффициент рождаемости упал до рекордно низкого уровня, но власти продолжают бороться с этим «трендом»: выплачивают пособия и сохраняют семейную ипотеку. MSK1.RU спросил у демографа, насколько эффективны эти методы и что нужно сделать, чтобы россияне стали рожать больше детей.

Что сказал президент

По словам Путина, коэффициент рождаемости в стране сейчас составляет 1,41% — и он рекордно низкий.

— К сожалению, он у нас упал до 1,41%. Конечно, очень мало. Для того чтобы обеспечить воспроизводство [населения], нам нужно поднять этот коэффициент рождаемости до 2,1%. А чтобы было расширенное воспроизводство, чтобы население росло, — на это нужно как минимум 2,3%, — отметил президент.

Количество россиянок детородного возраста сократилось на 30%, подчеркнул Путин, а затем пошутил: «Девочки нужны. Девушки» . Падение рождаемости, по его мнению, происходит из-за малочисленности поколения, которое сейчас должно рожать детей.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Чтобы исправить ситуацию, власти реализуют несколько программ поддержки: семьям с детьми выплачивают единое пособие, материнский капитал пополняют, а семейную ипотеку под 6% сохраняют.

— 450 тысяч мы выплачиваем семьям, где появляется третий ребенок, для погашения этой самой ипотеки. И развиваем всю систему, связанную с медициной, детством, материнством, и будем дальше это всё делать, будем донастраивать этот инструмент дальше, — рассказал президент.

Также Владимир Путин сказал, что с проблемы рождаемости должен начинаться рабочий день каждого главы региона и ей же должен заканчиваться.

— Наверное, мы делаем немало, но совершенно, очевидно, недостаточно. И мы можем сказать, что сделаем что-то полезное, когда изменим этот тренд, который сложился, и добьемся тех показателей, о которых я уже сказал, — заключил он.

Как поднять рождаемость: мнение демографа

Демограф Алексей Ракша прокомментировал MSK1.RU слова президента:

— Падение рождаемости — это эхо 1990-х годов, большого обвала рождаемости, который начался в 1988 году и закончился в 1999-м. За это время число родившихся «уполовинилось». И это вызывает сокращение числа молодых людей. Большую часть этого сокращения мы уже прошли, — объяснил MSK1.RU эксперт.

Ракша уточнил, что общее сокращение количества людей детородного возраста составило 40%. Оно должно прекратиться к 2030-м годам, но на улучшение рождаемости это никак не повлияет.

Чтобы исправить ситуацию, государство должно увеличить меры материальной поддержки. В первую очередь нужно ввести большие разовые выплаты за второго и третьего ребенка.

— Размер должен быть эквивалентен одной дополнительной комнате в жилье, если люди хотят поменять жилищные условия на более просторные. И это примерно 1,5–2 миллиона рублей . Рождаемость у нас вышла бы в лидеры среди всех развитых стран, — считает Алексей Ракша.

Тогда бы «дно» осталось в 2024–2025 годах. Алексей Ракша демограф

Кроме того, поднять рождаемость помогло бы создание института государственных нянь, которых можно было бы «заказать на „Госуслугах“», говорит эксперт. Также важно возобновить работу групп продленного дня и детских садов, которые сейчас освобождаются из-за падения рождаемости.

— Пиком этих усилий могло бы быть введение безусловного базового дохода на всех детей в размере одного прожиточного минимума — вместо единого пособия. На это бы потребовалось примерно 6,7 триллиона рублей в год . Это уже огромная сумма, и, конечно, большой вопрос, будет ли это делаться. Но я думаю, что к этому нужно идти, — рассказал MSK1.RU Ракша.

После этого можно было бы ставить вопрос о достижении 2,07, 2,08%, но дорогу осилит идущий. Нужно начинать хотя бы с того, что уже точно работает. Алексей Ракша демограф

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Чиновники то и дело предлагают меры по повышению рождаемости в стране — от Министерства секса до отправки женщин на удаленку и налога на бездетность. Мы спросили у москвичей, что на самом деле мешает им завести детей, а после обсудили основные проблемы с экспертами.