В последние секунды жизни. Ученые смогли прочитать мысли умирающего человека

Главное для умирающего, чтобы рядом были родные люди Источник: iStock











К смерти невозможно морально подготовиться, терять близких всегда очень тяжело. Некоторые люди уходят после продолжительной болезни или же по естественным причинам. Врачи говорят, что за несколько дней до этого человек практически не ест, много спит, у него снижается температура тела и пропадает желание общаться даже с самыми родными.

Если физические изменения можно отследить наглядно, то что именно происходит в мозге умирающего — большая загадка. Ученые из Луисвиллского университета совместно с коллегами из других стран смогли приоткрыть завесу тайны. Они, сами того не подозревая, провели удачный эксперимент. Подробности — в материале наших коллег из «Доктора Питера».

Эксперты наблюдали за 87-летним пациентом, который проходил лечение от эпилепсии. Он был подключен к электроэнцефалограмме (ЭЭГ). У мужчины измеряли активность работы головного мозга.

В один из сеансов у пациента случилась остановка сердца — смерть была внезапной и очень быстрой. Однако за 15 минут до трагедии врачи как раз подключили его к ЭЭГ, то есть последние минуты активности мозга были зафиксированы на аппарате.

Вот что удалось выяснить ученым после анализа.

В течение 30 секунд до последнего удара сердца, а также в течение 30 секунд после остановки у мужчины было отмечено увеличение весьма специфических мозговых волн .

Оказалось, что эти волны известны науке как гамма-колебания. Они связаны с такими процессами, как восстановление памяти, медитация и сновидения .

Перед смертью человек видит своего рода киноленту с самыми яркими воспоминаниями за всю прошедшую жизнь.

Активированные участки мозга также указывают на то, что мы можем войти в мирное состояние, похожее на сон, которое ощущается как медитация, говорят исследователи. Тело всё еще продолжает бороться за жизнь, но мозг словно осознает, что уже всё подходит к концу, поэтому старается сделать процесс умирания более комфортным.

— Создавая колебания, участвующие в извлечении памяти, мозг может воспроизводить последние воспоминания о важных событиях жизни непосредственно перед нашей смертью. То есть человек действительно может видеть мини-фильм о своей прожитой жизни, это поистине удивительно, — сказал доктор Аджмал Земмар, один из авторов исследования.

Эксперты признают, что им нужна дополнительная работа. Они изучили активность мозга лишь одного человека, необходима более широкая выборка. Кроме того, у мужчины была диагностирована эпилепсия, этот факт также надо учитывать.

Четыре фразы, которые говорят умирающие

Онколог и лауреат Пулитцеровской премии, автор книги «Император всех болезней: биография рака» Сиддхартха Мукерджи часто видел смерть. И он точно знает: почти все умирающие в последние минуты жалеют, что не успели сказать родным и близким самые важные слова.

— Каждый человек, которого я встречал в этот момент перехода из нашего мира в иной, прощался с семьей, друзьями одной из этих четырех фраз, — говорит врач.

Я хочу сказать, что люблю тебя.

Я хочу сказать, что прощаю тебя.

Ты ведь любишь меня?

Ты сможешь меня простить?

Чему нас должно научить это? Эксперт говорит: не надо ждать, пока станет слишком поздно. Хотите признаться в любви или признать свои ошибки — сделайте это сразу.

— Вместо этого многие таят обиду, живут с неразрешенным чувством вины или проводят годы, слишком боясь быть уязвимыми, — говорит Мукерджи. — Как следствие, имеем угрызения совести, стресс, нарушения психики и даже гормональный и иммунный дисбаланс.

Да, сложно признать, что ты сделал что-то не так, и это естественно — оправдывать свое поведение, чтобы не пострадала самооценка. Но психологи говорят: если проработать процесс прощения себя, то сразу почувствуете облегчение.

Кстати, еще люди сожалеют о том, что недостаточно делали что-то для себя в течение жизни. Об этом рассказала Бронни Уэр, специалист паллиативной помощи, которая восемь лет помогала неизлечимо больным людям. Вот пять фраз, которые она слышала от них чаще всего.