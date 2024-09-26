Смертельно опасная болезнь распространяется по школам. Как от нее защититься?

В российских регионах всё больше распространяется микоплазменная пневмония, эта зараза охватывает уже целые классы и школы. Увы, остановить ее по щелчку пальцев не получится, дети и взрослые продолжат заражаться. При каких симптомах пора бежать к врачу и делать рентген? Об этом наши коллеги из Е1.RU узнали у пульмонолога Натальи Эсауловой.
Наталья Эсаулова — врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением дифференциальной диагностики Уральского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии.
Пульмонолог перечислила основные симптомы пневмонии:
кашель;
выраженная и нарастающая общая слабость;
отсутствие аппетита;
повышение температуры тела.
Также часто бывают:
боли в груди при дыхании;
отделение мокроты;
одышка;
боль в мышцах (характерна для вирусной пневмонии).
— У пациентов пожилого и старческого возраста классических жалоб может не быть, зато будут преобладать признаки интоксикации — сонливость или беспокойство, спутанность сознания, анорексия, тошнота, рвота или обострение хронических сопутствующих заболеваний, — уточнила врач.
Принципиально важно понимать, вирусная пневмония или бактериальная, от этого зависит лечение.
Как определить, есть ли пневмония
При симптомах пневмонии нужно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, чтобы не ухудшить состояние. Для постановки диагноза Наталья Эсаулова советует сделать рентгенографию органов грудной клетки, сдать общий анализ крови и проверить С-реактивный белок. По этим показателям специалист сможет определить, вирусная это пневмония или бактериальная.
— Выраженность симптомов будет зависеть от вида возбудителя. При вирусной пневмонии чаще всего бывает очень высокая температура, 39–40 °C, сопровождающаяся ознобом, болями в мышцах, — рассказала врач. — При бактериальной инфекции тоже будет лихорадка, но менее выраженная, в меньшей степени будет проявляться одышка и боль в мышцах.
Пульмонолог пояснила, что боли в грудной клетке при пневмонии может и не быть. Она возникает за счет вовлечения оболочки легких в воспаление. После пандемии ковида у многих дома остались пульсоксиметры, с их помощью стоит следить за уровнем кислорода в крови.
Если у здорового человека без хронической дыхательной недостаточности возникает лихорадка, боли в грудной клетке, одышка, слабость и уровень сатурации менее 92–93%, нужно вызывать скорую помощь.
Молодым людям, у которых нет хронических сопутствующих заболеваний, пневмонию можно лечить на дому. Участковый терапевт назначит антибиотики и будет наблюдать за состоянием.
Пациентов из группы риска при развитии пневмонии госпитализируют — это люди старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями. У них риск развития осложнений очень высокий, и им назначают для лечения другие антибиотики.
Врач ставит диагноз по симптомам и при подтверждении их на рентгене или КТ.
— Если у пациента есть симптомы (кашель, лихорадка, боль в грудной клетке), но при этом нет изменений на рентгене или КТ, диагноз «пневмония» не ставится, — рассказала Наталья Эсаулова. — Также не всегда изменения в легких при отсутствии симптомов считают пневмонией. Под ними могут скрываться и опухоль, и туберкулез, и доброкачественные новообразования.
Согласно современным правилам, диагноз «внебольничная пневмония» ставится при наличии у пациента рентгенологически подтвержденной картины изменений в легких и, по крайней мере, двух клинических признаков из этого списка:
остро возникшая лихорадка в начале заболевания (температура поднимается выше 38,0 °С);
кашель с мокротой;
изменения в лабораторных исследованиях — так называемые маркеры воспаления: лейкоцитоз (> 10х109/л) и / или палочкоядерный сдвиг (> 10%).
Чем опасна пневмония
Пульмонолог предупредила, что лечение должно начаться в первые 24 часа от постановки диагноза. Пневмония опасна осложнениями, это остро протекающее заболевание, и оно может пройти бесследно, если начать лечить вовремя.
— Задержка антибактериальной терапии при бактериальной пневмонии может привести к развитию плеврита, ухудшению состояния у людей с хроническими заболеваниями и возвращению старых болезней. Но самолечение, а тем более антибиотиками, противопоказано, — подчеркнула Наталья Эсаулова.
Гнойный плеврит — одно из распространенных последствий пневмонии. Причем он может развиваться как во время течения болезни, вызывая дополнительные осложнения, так и после. Это может привести к появлению гноя в оболочке легких.
Основные симптомы — сильные боли и чувство тяжести в боку. Кроме того, у больных наблюдаются затрудненное дыхание, невозможность глубоко вдохнуть, одышка, высокая температура, слабость. Наиболее выражены в начале заболевания боли в грудной клетке, они носят колющий характер, а по мере распространения воспаления и накопления гнойного выделяемого присоединяется чувство тяжести или заполненности в боку и нарастает одышка.
Врач настаивает: во время болезни нельзя самому себе назначать физиотерапевтические процедуры, пить БАДы, даже если соседке и знакомой это «помогло». Все процедуры строго по назначению врача. То же относится и к дыхательной гимнастике во время развития острых симптомов, самодеятельность может привести к фатальным последствиям.
Чем отличается заразная микоплазменная пневмония
Обычно микоплазменная пневмония переносится легко в виде ОРЗ, но у пациентов группы риска с хроническими заболеваниями, у детей и пожилых она может протекать тяжелее. Болезнь распространяется интенсивно в скученных коллективах: детских садах, школах и так далее.
Лечат микоплазменную пневмонию антибиотиками, которые действуют на возбудителя внутриклеточно.
— Особенность этой пневмонии еще и в том, что если ее несвоевременно начать лечить, то микоплазма может вызвать генерализованный процесс, то есть поражать другие органы и системы. Например, у детей может развиться менингит, — предупредила пульмонолог.