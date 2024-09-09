«Это выглядит как захват!» Хирург уверен, что у него отбирают бизнес, созданный им ради сына со смертельной болезнью

Небольшое кафе семья открыла два года назад Источник: Елена Панкратьева / E1.RU











Илья Габов — сердечно-сосудистый хирург городской больницы Ирбита Свердловской области и отец троих детей. У его старшего сына Тимофея редкое неизлечимое заболевание — миодистрофия Дюшенна. При этой болезни мышцы постепенно слабеют, атрофируются, наступает полная обездвиженность, сердечная и легочная недостаточность. По словам Ильи, сейчас у него пытаются забрать бизнес, который он создал ради больного сына.

Илья поделился своей историей с E1.RU: как он сам поставил мальчику правильный диагноз, как семья победила отчаяние и учит ребенка радоваться каждому дню, несмотря ни на что.

Диагноз поставил сам отец

В первые годы жизни Тима развивался как обычный здоровый ребенок.

— Первый звонок, на который мы еще не обратили внимания, был лет в пять. Тима ел беляш и подавился. Сильно закашлялся, начал задыхаться. Мы в тот момент ехали на машине. Тут же остановились. Я стал делать всё, что положено в таких случаях, искусственное дыхание. Не помогало. Начались судороги. Я не знаю, как я смог, но у меня получилось извлечь этот кусочек из горла, хватило секунды. Он задышал.

Конечно, подавиться может любой ребенок, и здоровый. Но у Тимы это было проявлением болезни — мышечной слабости. Илья Габов отец мальчика с болезнью Дюшенна

Это мы поняли потом. А в тот момент думали, что случайность: вздохнули с облегчением, что спасли, — вспоминает Илья.

Потом родители стали замечать другие признаки болезни: мальчик начал быстро уставать при ходьбе. Педиатры первое время не придавали этому значения. Внешне Тима выглядел как здоровый ребенок, был активным. Только стал иногда прихрамывать, спотыкаться — тогда отец как врач и заподозрил возможную мышечную дистрофию.

Понаблюдав за Тимой, изучив медицинскую литературу по теме, он пришел к детским врачам со своим предполагаемым диагнозом: дистрофия Дюшенна. Полное обследование подтвердило, что отец прав.

У семьи тогда уже родился младший сын. Вероятность, что у него будет точно такой же диагноз, была 50 на 50. К счастью, обследование показало, что Миша попал в счастливую половину.

Татьяна вместе с сыновьями и дочкой Источник: Илья Габов

Позже у мальчиков появилась сестренка Маша. Илья воспоминает: когда они с женой узнали, что родится дочка, вздохнули с облегчением. Болезнь Дюшенна выявляют при беременности, если есть риски, но тут исследование не понадобилось: заболевание передается только от матери к сыновьям. Девочки не болеют, могут быть лишь носителями. Единичные случаи в мире есть, но в легкой форме, не такой опасной: у пациенток всё обходится небольшой мышечной слабостью.

Миодистрофия Дюшенна — редкое генетическое неизлечимое заболевание, вызванное мутацией гена дистрофина — белка, который есть во всех мышечных тканях. У больных этого белка недостаточно. Продолжительность жизни при таком диагнозе — 20–25 лет, у кого-то болезнь прогрессирует быстрее, у кого-то медленнее.

В первый класс Тимофей пошел на своих ногах. А во втором перешел на домашнее обучение: ходить ему становилось всё труднее, мышцы слабели.

Тимофей с мамой Источник: Илья Габов

Сейчас Тиме тринадцать лет. Он передвигается на инвалидной коляске. Учителя приходят к нему на дом. Мама Татьяна, парикмахер по специальности, оставила работу, чтобы ухаживать за сыном. Младшая сестра Тимофея ходит в садик, ей три года, брат — первоклассник.

Когда семья только узнала про диагноз, лекарств от болезни Дюшенна еще не было.

Лишь лет через пять появился препарат «Элевидис», который останавливает болезнь. Это копия гена дистрофина. Его цена — около 3,2 миллиона долларов за разовую дозу: это одно из самых дорогих лекарств в мире, дороже знаменитой «Золгенсмы», которой лечат спинальную мышечную атрофию.

«Элевидис» входит в перечень препаратов, которые закупает благотворительный фонд «Круг добра». Это фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями, которым требуется дорогостоящее лечение. Он существует на налоги от сверхприбыли.

Но, к сожалению, тринадцатилетний мальчик из Ирбита уже не подходит по условиям для лечения. В первую очередь спасительное лекарство получают дети до шести лет, у которых еще не потеряны навыки ходьбы — тогда лечение максимально эффективно. Как и «Золгенсма», препарат останавливает болезнь на той стадии, на которой начато лечение. Хотя чаще всего бывает, что четыре-шесть лет — тот возраст, когда родители только узнают о диагнозе, и времени очень мало.

Сейчас Тимофей получает лишь поддерживающую терапию, гормональные препараты, которые тормозят быстрое развитие болезни. Плюс ЛФК, массажи — чтобы мышцы не так быстро угасали.

«Мы научились жить с этим»

Илье тяжело вспоминать то время, когда они с женой узнали о диагнозе.

— Это я сейчас могу говорить об этом. Сначала нам было очень тяжело, я понимал, что будет дальше. Первое время даже выйти на улицу было для нас всех испытанием. И Тима, и я, и жена стеснялись, боялись чужих взглядов. Я знаю, что многие родители проходят через это.

Потом мы научились жить с этим, приняли диагноз. Тима, глядя на нас, тоже успокоился, перестал стесняться. Илья Габов отец мальчика с болезнью Дюшенна

Мы начали спокойно выходить на улицу, везде ездить, путешествовать. Помню, год назад в детском хосписе в Екатеринбурге нам дали билеты на футбольный матч «Урала».

Тима перестал стесняться того, что он на коляске Источник: Илья Габов

Перед игрой пациентов хосписа выпустили на поле. Они вышли вместе с игроками. Тима был в восторге — это такая мощная поддержка была! В такие моменты видишь, как у нас меняется отношение к людям с инвалидностью, общество становится милосерднее. Еще помню, как-то гуляли на Плотинке, подошли к кафе, чтобы заказать шашлык.

Когда подошла наша очередь, пришел хозяин и сказал продавцу, показывая на Тиму: «Ему бесплатно». Я начал: «Не надо, заплачу». Он: «Это подарок». Видимо, просто ему хотелось как-то проявить доброту, заботу. Илья Габов отец мальчика с болезнью Дюшенна

Сейчас наши младшие дети помогают Тиме, могут надеть носки, принести воды. Его тоже подключаю к помощи — например, почитать сестре. Ни Тима, ни младшие не знают про подробности болезни. Я объясняю, конечно, но аккуратно, без подробностей. Лишь объясняю, почему надо заниматься, про контрактуры, что надо терпеть, что он должен тоже участвовать в лечении, не забывать про таблетки.

Я не говорю про прогнозы, что до 20 лет… Я и сам не хочу об этом думать. Мне надо сделать для него всё, что я могу, чтобы он был счастлив сейчас.

Илья рассказывает о своей больной теме последнего времени: как он пытается спасти свой бизнес Источник: Елена Панкратьева / E1.RU











Назвали кафе в честь сына

Небольшое кафе, где проходила наша встреча, семья открыла два года назад. Его назвали в честь старшего сына — Coffee Tim. Рядом с вывеской — фигурка улитки, символ кафе: его придумал Тима как знак, что он не может передвигаться, что-то делать быстро.

В последнее время больная тема Ильи — попытки спасти свое дело:

— Я ведь никогда бизнесом не занимался, еще со школы мечтал быть врачом, вся жизнь была связана с медициной: колледж, медакадемия, подработка на скорой, в лаборатории, ординатура, интернатура.

Если бы не Тима, никогда бы не решился. Он был нашей движущей силой. Нужно закупать импортные препараты, у отечественных много побочных эффектов. Илья Габов отец мальчика с болезнью Дюшенна

Нужно оборудование для реабилитации — не всё входит в ИПР (индивидуальная программа реабилитации, оплачивается по ОМС. — Прим. ред.). Велотренажер, например, купили, он нужен, чтобы хоть как-то поддерживать мышцы, суставы. Копим на специальную коляску. Я увидел ее в Екатеринбурге. Представляете, она поднимается! То есть выполняет роль вертикализатора (специальное устройство для реабилитации, приводящее тело в вертикальное положение — это нужно для нормальной работы внутренних органов, для суставов. — Прим. ред.). Стоит 600 тысяч, я решил: купим ее обязательно.

Возвращаясь к теме с кафе, Илья говорит, что это для них не только источник дохода, хотя деньги — это тоже важно. Изначально была мечта устроить в этом месте детскую зону для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, приглашать их туда.

Так выглядит кафе Ильи Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Илья нашел по объявлению помещение на первом этаже жилого дома. Много лет оно пустовало, было заброшено — хозяйка с мужем когда-то тоже хотели открыть собственное дело, но так и не взялись. Договорились об арендной плате — 25 тысяч в месяц. Илья говорит, что в планах было, если всё пойдет хорошо, взять кредит и выкупить помещение.

Покупать сразу они не решились. У семьи тогда не было своего жилья. Хирург, переехав из Екатеринбурга работать в Ирбит, вместе с семьей больше десяти лет жил на съемной квартире (аренду, правда, врачу частично компенсировали на работе). Служебное жилье дали уже позже. Поэтому, как говорит Илья, с кредитом решили подождать.

Ремонт в кафе делали своими руками, вечерами вместе с женой клеили обои. Потом нанимали проектировщика, электрика, придумывали дизайн. Когда открыли кафе, мама Тимофея стала проводить там для всех желающих детей бесплатные развивающие занятия и творческие мастер-классы: рисование, варка свечей, плетение бисером, приготовление пиццы. Ребят приглашали, размещая посты в соцсетях.

— Хотели, чтобы Тима и другие ребята с ограниченными возможностями общались с обычными детьми, — объясняет Илья. — Сначала было страшно, были опасения, как это воспримут дети и родители каждого ребенка на инвалидной коляске. Но всё сложилось хорошо. Все привыкли, дети подружились. Тима с радостью ждал каждого занятия, он стал активнее, появились новые друзья, увлечения.

По словам Ильи, в сентябре 2023 года он заключил с хозяйкой очередной договор аренды помещения с преимущественным правом выкупа в течение полугода. Цена — 5 миллионов рублей. Он оформлял кредит.

В детской зоне проводили мастер-классы Источник: Елена Панкратьева / E1.RU











— И вдруг в марте я узнаю, что наше кафе уже продано другому. Новый хозяин скинул мне в WhatsApp документ о собственности. Я дозвонился до предыдущей хозяйки. Оказалось, ей срочно нужны были деньги, сын был тяжело ранен на СВО, хотели платно сделать операцию. Спросил: «Почему же вы мне не сообщили?» Она объяснила: боялась потерять покупателя, а тот, в свою очередь, пообещал ей, что все соглашения со мной остаются в силе, от смены собственника ничего не изменится.

Новый собственник оказался коллегой хирурга, работал в городской больнице рентгенологом. Кроме нового приобретения он уже владел несколькими кафе в городе.

— Мы почти каждый день виделись на работе, и он сделал всё у меня за спиной! — возмущается Илья. — Я попросил у него продать мне кафе. Он назвал цену — 7 миллионов, скинул предварительный договор. Деваться было некуда, ведь столько было вложено: мебель, оборудование — куда это всё девать?! Я взял кредит. Но он объявил, что передумал.

Новый хозяин увеличил аренду в 6,5 раза — 160 тысяч в месяц.

— Цена для Ирбита огромная. Это выглядит как захват бизнеса! Просто кабальные условия, чтобы мы сами съехали. Я пытался поговорить с новым покупателем. Объяснял, как это кафе важно для нас, что мы сюда душу вложили. Это ведь не только бизнес, но и социальный проект. Пусть крохотный, но делаю, что могу: обычные дети общаются с ребятами-инвалидами, одни становятся милосерднее, другие социализируются. Он в ответ предложил нам платить 160 тысяч аренды — в 6,5 раза больше — и «заниматься дальше своим хобби».

Свои работы с мастер-классов мальчик продавал на ярмарке Источник: Илья Габов

Илья через суд начал добиваться признания договора купли-продажи недействительным, ведь было нарушено его право на преимущественный выкуп. Он переживал за объективность судебного разбирательства в их небольшом городе: отец нового владельца работает в администрации района.

Суд Ирбита отказал Илье в его иске, объяснив, что они вместе с юристом избрали неправильный способ защиты, сославшись не на ту статью Гражданского процессуального кодекса. Илья будет обжаловать это решение в Екатеринбурге, в Областном суде.

Мы созвонились с бывшей хозяйкой помещения Ириной Николаевной. Она рассказала, что те деньги с продажи квартиры на операцию сыну (связанную со зрением) так и не понадобились — мобилизованного бойца более-менее восстановили в госпитале и отправили на боевые действия. У них в семье сейчас своя беда: уже полгода, как сын пропал без вести.

— Мы вместе с мужем сами помогали делать ремонт в этом кафе. Сейчас переживаю, что так нехорошо получилось, да, я не предупредила, мы были в стрессе тогда, думали только скорее продать, опасались, что всё затянется [у Ильи Габова]. А тут покупатель вышел на нас по старому объявлению, предложил деньги сразу, пообещал, что кафе будет работать на прежних условиях, договор он перезаключит. А сейчас говорит, что вообще никакого договора у нас не было, да еще выставляет нас мошенниками, написал в полицию.

Мы в шоке просто от всего этого! Я сейчас полностью на стороне семьи, согласна с иском и готова вернуть деньги. Ирина Николаевна бывшая хозяйка помещения, где Илья открыл кафе

«Это сговор с целью лишить меня собственности»

У нынешнего собственника помещения Алексея Кочегарова совсем другая версия ситуации.

— Этот господин [Илья Габов] создает очень много шума. Я уже написал в прокуратуру по поводу мошенничества. Никакого договора изначально не было, он был составлен уже задним числом, — утверждает Алексей Кочегаров. — Хозяйка сказала, что они работали без договора, и у меня были все основания купить. Сейчас этот человек взял кредит, а я отказался продавать. Тогда и он вступил в сговор с бывшей хозяйкой. Думаю, у нее есть заинтересованность. Это сговор с целью лишить меня собственности.

Апелляцию по этому непростому делу, в котором много эмоций и драматических моментов, будет рассматривать Областной суд. Илья Габов сказал, что будет настаивать на проведении экспертизы договора, чтобы доказать, когда именно он был составлен. Кафе отец Тимы хочет отстоять.