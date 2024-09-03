«Я его на ладони достала»: как растет самый маленький ребенок в России — он родился с весом 320 грамм

Эдгар — первый ребенок, который смог выжить при таком маленьком весе Источник: Littleedgaradventures / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Иногда врачам приходится совершать настоящее чудо ради жизни пациента. Но чтобы подарить шанс Эдгару, медики сделали невозможное. Малыш родился с весом 320 грамм — и это первый случай, когда такая кроха смогла выжить. Рассказываем историю самого маленького мальчика в России.

«Я просто его на ладони достала»

Мария и Александр Беляевы познакомились в Пскове — девушка приехала из Санкт-Петербурга отдохнуть, а ее будущий муж, родом из Эстонии, оказался там по работе. Роман быстро перерос в серьезные отношения, и пара поженилась, обосновавшись в северной столице.

На третьем году совместной жизни Мария увидела две полоски. Все врачи как один уверяли будущую маму, что с ребенком все хорошо, и беременность протекает отлично.

Когда Мария узнала о том, что родится мальчик, то поручила отцу выбрать имя наследника. Александр решил, что сын вырастет настоящим бойцом, поэтому решил назвать его Эдгаром — имя означает «удачливый воин».

Источник: кадр из передачи «Врачи», 3 сезон, 5 серия / Rutube.ru











9 февраля 2023 года, когда Мария была на пятом месяце беременности, ей внезапно стало плохо — открылось кровотечение. Ее срочно увезли в больницу в Кронштадте с подозрением на отслойку плаценты. Медлить было нельзя, ведь с каждой минутой увеличивался риск смерти для ребенка.

Когда Мария оказалась в больнице, врачи тут же провели первую операцию. Казалось, что медики смогли остановить кровотечение, но через несколько часов плацента вновь начала отслаиваться, и Мария едва не умерла от потери крови.

В подобных случаях врачи в первую очередь стараются спасти мать, ведь на таком раннем сроке беременности ребенок еще не сформирован, а его вес едва достигает 500 грамм. Но медики решили дать шанс малышу и провели кесарево сечение.

— Мы всегда бежим за двумя жизнями — спасаем и маму и ребеночка, — рассказывала акушер-гинеколог Юлия Смирнова. — Но на таком маленьком сроке минимальные были шансы, практически нулевые.

Но Эдгару повезло: акушер успешно провел кесарево и взял на руки ребенка, который войдет в историю российской медицины.

— Я просто его на ладони достала, — вспоминала Юлия Смирнова. — Было крошечное существо, размером с ладошку.

Источник: Littleedgaradventures / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Когда новорожденного ребенка взвесили врачи, то не поверили своим глазам: Эдгар весил 320 грамм. Раньше ни один ребенок с таким весом не выживал. Но Эдгар оправдал свое имя и начал бороться за жизнь.

«Этот ребенок не может жить»

Для медиков рождение Эдгара стало одновременно и настоящим чудом, и серьезным испытанием, ведь раньше врачи ни разу не сталкивались с настолько маленьким новорожденным ребенком. По российским законам, Эдгара даже не должны были спасать, ведь врачи обязаны попытаться сохранить жизнь малышу, только если его вес больше 500 грамм.

— Родившиеся на сроках 22 — 24 недели погибают до 90-95%, — рассказал главный врач детской городской больницы Санкт-Петербурга Александр Гостимский. — По-сути — это плод. Этот ребенок не может жить по той причине, что у него к этому моменту не сформированы никакие органы и системы.

Источник: Littleedgaradventures / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Когда Эдгар родился, у него не работали легкие и пищеварительная система, а кожа и кровеносная система только формировалась. Чтобы сохранить ребенку жизнь, малыша поместили в специальный инкубатор, где для него полностью воссоздали жизнь внутри матери. Эдгар питался через катетеры, дышал благодаря легочному аппарату, а материнское тепло заменял специальный конвертик, шапка и носочки.

— Еще мы просим игрушки в виде осьминожек, — рассказала анестезиолог-реаниматолог Мария Старкова. — Такие кругленькие с длинными лапочками — это имитирует пуповину. Дети за них хватаются и им спокойнее.

Когда мать пришла в себя после операции, то захотела взять на руки своего малыша. Но врачи запретили ей прикасаться к ребенку, ведь вне инкубатора Эдгар мог погибнуть.

— Мне сказали, что все очень сложно. Что он должен был грамм 600 быть, а был 320, — вспоминала мать Эдгара. — Было понятно, что никто мне его не даст в руки.

Источник: Littleedgaradventures / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«Только вера и была, что он справится»

Когда состояние Эдгара удалось нормализовать, врачи решили отправить его в центр высоких медицинских технологий Санкт-Петербурга, где лучшие профессионалы могли продолжить бороться за его жизнь.

На второй неделе жизни, когда казалось, что все главные опасности уже миновали, у Эдгара во время УЗИ обнаружили патологию сердца. Без срочной операции на артериальном протоке ребенку грозило легочное кровотечение.

Обычного малыша сразу бы положили на операцию, но из-за крошечных размеров Эдгара врачи не рискнули отправить его на хирургический стол. Необходимо было подождать, пока ребенок наберет хотя бы 800 грамм.

— Только вера и была, что он справится и что он сильный, — признавался отец Эдгара. — Ему выдался шанс выжить.

Источник: Littleedgaradventures / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Каждый день риск кровотечения увеличивался, но Эдгару повезло. Он набрал необходимый вес в один месяц и шесть дней, и врачи сразу же начали операцию, которая длилась четыре часа.

Главной сложностью для хирурга стало сердце малыша, которое весило в 8 грамм — по размеру оно оказалось меньше фасолины.

— Настолько маленький ребенок, это было впервые, — признается кардиохирург Николай Анцыгин. — Это, конечно, ювелирная работа.

Несмотря на сложность, врачам удалось успешно закончить операцию: кровоток пошел правильно, и Эдгар смог раскрыть легкие и издать своей первый крик.

«Мы верим и уверенны, что все будет хорошо»

После операции на сердце Эдгар продолжил расти в специальном инкубаторе. Матери впервые разрешили взять малыша на руки только на третьем месяце — тогда ее сын весил уже 1 килограмм 300 грамм.

— Его уже можно было потрогать. Очень маленький, он на фотографиях казался побольше, — вспоминала Мария. — Вот когда я первый раз его увидела вживую, вот тогда поняла, что у меня ребенок.

Источник: Littleedgaradventures / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Перед выпиской Эдгару пришлось провести еще одну операцию, на этот раз на глаза. Из-за преждевременного рождения сосуды сетчатки не успели развиться, и ребенок мог ослепнуть. К счастью, хирург справился на ура.

На шестом месяце Эдгара выписали из больницы. Тогда малыша, который на тот момент весил 3 килограмма 400 граммов, впервые смог увидеть отец. Счастливые родители наконец-то сами начали ухаживать за малышом.

— Сейчас у Эдгара каждый день что-то новое, новые эмоции появляются, — рассказывал отец малыша. — Боец сильный, очень сильный. И физически тоже. У него сильное тело. Можно будет на спорт отдавать.

Источник: Littleedgaradventures / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Самый маленький ребенок России все еще отстает в росте и весе, но с каждым днем догоняет сверстников. Сейчас малышу один год и семь месяцев, он выглядит как обычный мальчик.

— Мы верим и уверенны, что все будет хорошо, — уверяла мама Эдгара. — Он догонит всех, просто нужно время.

Источник: Littleedgaradventures / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









