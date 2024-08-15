«До 3 минут приступ кашля длится». Что за вирус косит россиян — новый штамм ковида или хуже? Ответили инфекционисты

Осень еще не началась, а вирусы уже начали циркулировать по городам и заражать россиян. За последнюю неделю число заболевших COVID-19 в России выросло на треть. О том, что коронавирус снова начал активно распространяться по миру, предупредила и ВОЗ.
В то же время в Роспотребнадзоре уверяют, что рост заболеваемости «сезонный» и «прогнозируемый» — он ежегодно наблюдается в летние и осенние месяцы и связан с активностью энтеровирусных инфекций. Но так ли это на самом деле?
MSK1.RU поговорил с инфекционистами и вирусологами и узнал, стоит ли ожидать очередной волны заболеваемости, опасны ли циркулирующие штаммы ковида и какие еще вирусы гуляют повсюду. Подробности — в этом материале.
Приступы кашля и температура 39,9
В период с 5 по 11 августа число заболевших коронавирусом только в Москве составило 3277 человек — почти на 30% больше, чем неделей ранее. В больницу попали 160 человек, умерли четыре. Количество пациентов с ковидом растет уже четвертую неделю подряд.
Примерно такой же рост заболеваемости наблюдается и по всей России: за прошлую неделю коронавирусом заболели на 29,1% больше человек, чем на предыдущей, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Судя по всему, россияне подхватывают и другие вирусы — тесты на ковид показывают отрицательный результат, невзирая на схожие симптомы.
— У меня три дня подряд по утрам болело горло, но не критично: как только завтракал, проходило. А на четвертый день я проснулся уже с опухшими миндалинами и насморком. Потом поднялась температура — держится в районе 37,5. Тест на ковид отрицательный, — рассказал MSK1.RU москвич Александр.
Жительница столицы Оксана столкнулась с совершенно другими симптомами: ее уже который день мучает сухой кашель, а потом температура резко поднялась до 39,9 градуса.
— В пятницу у меня начался такой фоновый кашель. В субботу он был уже очень сильный, мешающий спать. В воскресенье я тоже не могла уснуть из-за кашля. Как объяснил терапевт — это приступообразный кашель. Причем приступы достаточно продолжительные: может до полутора, двух, трех минут один приступ кашля длиться, — поделилась с MSK1.RU девушка.
Тест на ковид у Оксаны тоже отрицательный. Терапевт поставил ей острый ларингит, но записать ее к лору не вышло: все временные слоты заняты.
— Он пытался меня записать по внутренней системе к лору и не нашел там ни одного свободного окошечка. Он мне показал на мониторе. Там всё-всё занято. Сейчас какая-то волна этих обращений, — уточнила пациентка.
Очередная волна, но в пределах нормы
Несмотря на подъем заболеваемости коронавирусом, эпидемиологическая ситуация в стране сейчас находится в пределах нормы. Распространение ковида — всего лишь очередная волна пандемии, которая всё еще сохраняется, рассказал MSK1.RU профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
— Вся коронавирусная пандемия шла волнами. Эти волны были сначала средние. Потом появился омикрон — волна достигла ужасного размера, 3,5 миллиона человек в день на пике было. Вот 4−6 месяцев — и очередная волна, 4−6 месяцев — следующая волна, — объяснил MSK1.RU Альтштейн.
Со временем люди обрели иммунитет, и эти волны стали невысокими. Сейчас летальность от коронавируса в России держится на минимальном уровне — 1,2%. Большой опасности ковид не несет, уверяет вирусолог.
То, что сейчас происходит, — естественная вещь, характерная для этой пандемии.
С ним согласен и руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, сейчас мы наблюдаем очередной пик заболеваемости ковидом, которые перестали быть такими «гигантскими», как раньше.
— Симптомы в целом всё те же — болезнь стала протекать намного легче, и значительно снизилось количество тяжелых и летальных исходов. В остальном биология у вируса остается такая же, она точно так же имеет приливы и отливы, поэтому периодически это случается, — рассказал MSK1.RU Чепурнов.
Повышенная заболеваемость ковидом и другими вирусами может быть связана с возвращением россиян из отпусков. В августе люди действительно болеют чаще из-за путешествий, отметила в разговоре с MSK1.RU инфекционист Елена Мескина.
— Заболеваемость чуть-чуть подросла по сравнению с июлем, но так всегда в августе бывает. В целом это связано с тем, что люди путешествуют. Они скапливаются в аэропортах, на вокзалах, в самолетах, поездах. Люди не только сами заболевают новыми вирусами в том месте, куда едут, но и привозят это сюда, — пояснила MSK1.RU врач.
Кишечные инфекции и птичий грипп
В мире действительно появились новые разновидности коронавируса — например, штаммы из группы FLiRT. Но есть и другие инфекции, которые сейчас требуют пристального внимания. Одна из них — птичий грипп.
— Появилась новая разновидность птичьего гриппа, где какое-то участие имеют генетические части коровьего вируса гриппа. За ним наблюдают. Это в южном полушарии, где сейчас зимние месяцы. Пока скот не болеет гриппом тяжелее, всё в рамках эпидемического порога, — рассказала MSK1.RU Елена Мескина.
По словам инфекциониста, в этом году в России также был долгий сезон гриппа: случаи заболевания фиксировали и в мае, и в июне.
— В конце августа также повышаются риски кишечных инфекций, это закономерное явление. Но по инфекционным отделениям, в которых я бываю, я могу сказать, что больных стало чуть-чуть больше, чем в июле. Но пока мы не ощущаем, чтобы был какой-то необычный подъем, — подчеркнула врач.
Новая угроза?
Коронавирус продолжит меняться и проявляться в виде новых штаммов, но они не будут такими опасными, уверяют вирусологи. Кроме одного исключения — человек может одновременно заболеть и старым, и новым вариантом ковида.
— Одновременное заболевание старыми и новыми штаммами чревато тем, что к высокой заразности омикрона может прибавиться неприятная тяжесть заболевания, касавшаяся исходного варианта и штамма Delta особенно. Длительность иммунитета невысокая, человечество вообще-то уже иммунологически забыло и дельту, и Ухань. Поэтому это может вылиться в очень неприятные вещи, — рассказал MSK1.RU Александр Чепурнов.
В таком случае произойдет гибридизация, получится очередной «монстр» или «химера».
Опасность новых вариантов ковида допускает и вирусолог Анатолий Альтштейн. Тем не менее того, что было в первую волну пандемии, уже не будет, считает он.
— Большой опасности сейчас, конечно, нет, потому что все люди с коронавирусом сталкивались, уже есть антитела к белкам этого вируса. Не должно быть уже высокой летальности, — отметил эпидемиолог.
В остальном ученые наблюдают снижение патогенности коронавируса, хотя формально пандемия сохраняется и будет сохраняться, пока ковид существует на разных материках.
А вы болели в последнее время?
В мае по России стали распространяться новые штаммы коронавируса из группы FLiRT. Увеличилась и заболеваемость ковидом: за первые две недели варианты этой группы выявили у 28,2% зараженных COVID-19.
По словам врачей, новая группа вирусов — еще одна разновидность омикрона, и она мало чем отличается от предыдущих вариантов COVID-19.
Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил MSK1.RU, что прививаться от ковида уже нет смысла — инфекция мутирует настолько быстро, что прежние вакцины от них не защитят. Мы поговорили с ученым, как он пришел в профессию, опасен ли сейчас коронавирус и когда в России изобретут лекарство от рака. Обо всём это читайте в большом интервью.