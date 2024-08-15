«До 3 минут приступ кашля длится». Что за вирус косит россиян — новый штамм ковида или хуже? Ответили инфекционисты

Новые штаммы коронавируса не будут такими опасными, уверяют вирусологи. Но есть исключение Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Осень еще не началась, а вирусы уже начали циркулировать по городам и заражать россиян. За последнюю неделю число заболевших COVID-19 в России выросло на треть. О том, что коронавирус снова начал активно распространяться по миру, предупредила и ВОЗ.

В то же время в Роспотребнадзоре уверяют, что рост заболеваемости «сезонный» и «прогнозируемый» — он ежегодно наблюдается в летние и осенние месяцы и связан с активностью энтеровирусных инфекций. Но так ли это на самом деле?

MSK1.RU поговорил с инфекционистами и вирусологами и узнал, стоит ли ожидать очередной волны заболеваемости, опасны ли циркулирующие штаммы ковида и какие еще вирусы гуляют повсюду. Подробности — в этом материале.

Приступы кашля и температура 39,9

В период с 5 по 11 августа число заболевших коронавирусом только в Москве составило 3277 человек — почти на 30% больше, чем неделей ранее. В больницу попали 160 человек, умерли четыре. Количество пациентов с ковидом растет уже четвертую неделю подряд.

Примерно такой же рост заболеваемости наблюдается и по всей России: за прошлую неделю коронавирусом заболели на 29,1% больше человек, чем на предыдущей, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Судя по всему, россияне подхватывают и другие вирусы — тесты на ковид показывают отрицательный результат, невзирая на схожие симптомы.

— У меня три дня подряд по утрам болело горло, но не критично: как только завтракал, проходило. А на четвертый день я проснулся уже с опухшими миндалинами и насморком. Потом поднялась температура — держится в районе 37,5. Тест на ковид отрицательный, — рассказал MSK1.RU москвич Александр.

Жительница столицы Оксана столкнулась с совершенно другими симптомами: ее уже который день мучает сухой кашель, а потом температура резко поднялась до 39,9 градуса.



— В пятницу у меня начался такой фоновый кашель. В субботу он был уже очень сильный, мешающий спать. В воскресенье я тоже не могла уснуть из-за кашля. Как объяснил терапевт — это приступообразный кашель. Причем приступы достаточно продолжительные: может до полутора, двух, трех минут один приступ кашля длиться, — поделилась с MSK1.RU девушка.

Источник: читательница MSK1.RU











Тест на ковид у Оксаны тоже отрицательный. Терапевт поставил ей острый ларингит, но записать ее к лору не вышло: все временные слоты заняты.

— Он пытался меня записать по внутренней системе к лору и не нашел там ни одного свободного окошечка. Он мне показал на мониторе. Там всё-всё занято. Сейчас какая-то волна этих обращений, — уточнила пациентка.



Очередная волна, но в пределах нормы

Несмотря на подъем заболеваемости коронавирусом, эпидемиологическая ситуация в стране сейчас находится в пределах нормы. Распространение ковида — всего лишь очередная волна пандемии, которая всё еще сохраняется, рассказал MSK1.RU профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

— Вся коронавирусная пандемия шла волнами. Эти волны были сначала средние. Потом появился омикрон — волна достигла ужасного размера, 3,5 миллиона человек в день на пике было. Вот 4−6 месяцев — и очередная волна, 4−6 месяцев — следующая волна, — объяснил MSK1.RU Альтштейн.

Со временем люди обрели иммунитет, и эти волны стали невысокими. Сейчас летальность от коронавируса в России держится на минимальном уровне — 1,2%. Большой опасности ковид не несет, уверяет вирусолог.

То, что сейчас происходит, — естественная вещь, характерная для этой пандемии. Анатолий Альтштейн, вирусолог

С ним согласен и руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, сейчас мы наблюдаем очередной пик заболеваемости ковидом, которые перестали быть такими «гигантскими», как раньше.

— Симптомы в целом всё те же — болезнь стала протекать намного легче, и значительно снизилось количество тяжелых и летальных исходов. В остальном биология у вируса остается такая же, она точно так же имеет приливы и отливы, поэтому периодически это случается, — рассказал MSK1.RU Чепурнов.

Повышенная заболеваемость ковидом и другими вирусами может быть связана с возвращением россиян из отпусков. В августе люди действительно болеют чаще из-за путешествий, отметила в разговоре с MSK1.RU инфекционист Елена Мескина.

— Заболеваемость чуть-чуть подросла по сравнению с июлем, но так всегда в августе бывает. В целом это связано с тем, что люди путешествуют. Они скапливаются в аэропортах, на вокзалах, в самолетах, поездах. Люди не только сами заболевают новыми вирусами в том месте, куда едут, но и привозят это сюда, — пояснила MSK1.RU врач.

Кишечные инфекции и птичий грипп

В мире действительно появились новые разновидности коронавируса — например, штаммы из группы FLiRT. Но есть и другие инфекции, которые сейчас требуют пристального внимания. Одна из них — птичий грипп.

— Появилась новая разновидность птичьего гриппа, где какое-то участие имеют генетические части коровьего вируса гриппа. За ним наблюдают. Это в южном полушарии, где сейчас зимние месяцы. Пока скот не болеет гриппом тяжелее, всё в рамках эпидемического порога, — рассказала MSK1.RU Елена Мескина.



Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











По словам инфекциониста, в этом году в России также был долгий сезон гриппа: случаи заболевания фиксировали и в мае, и в июне.



— В конце августа также повышаются риски кишечных инфекций, это закономерное явление. Но по инфекционным отделениям, в которых я бываю, я могу сказать, что больных стало чуть-чуть больше, чем в июле. Но пока мы не ощущаем, чтобы был какой-то необычный подъем, — подчеркнула врач.

Новая угроза?

Коронавирус продолжит меняться и проявляться в виде новых штаммов, но они не будут такими опасными, уверяют вирусологи. Кроме одного исключения — человек может одновременно заболеть и старым, и новым вариантом ковида.

— Одновременное заболевание старыми и новыми штаммами чревато тем, что к высокой заразности омикрона может прибавиться неприятная тяжесть заболевания, касавшаяся исходного варианта и штамма Delta особенно. Длительность иммунитета невысокая, человечество вообще-то уже иммунологически забыло и дельту, и Ухань. Поэтому это может вылиться в очень неприятные вещи, — рассказал MSK1.RU Александр Чепурнов.

В таком случае произойдет гибридизация, получится очередной «монстр» или «химера». Александр Чепурнов, руководитель лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ ФТМ

Опасность новых вариантов ковида допускает и вирусолог Анатолий Альтштейн. Тем не менее того, что было в первую волну пандемии, уже не будет, считает он.

— Большой опасности сейчас, конечно, нет, потому что все люди с коронавирусом сталкивались, уже есть антитела к белкам этого вируса. Не должно быть уже высокой летальности, — отметил эпидемиолог.

В остальном ученые наблюдают снижение патогенности коронавируса, хотя формально пандемия сохраняется и будет сохраняться, пока ковид существует на разных материках.

А вы болели в последнее время? Да, у меня подтвердился ковид Да, но это была обычная простуда Нет, чувствую себя отлично

В мае по России стали распространяться новые штаммы коронавируса из группы FLiRT. Увеличилась и заболеваемость ковидом: за первые две недели варианты этой группы выявили у 28,2% зараженных COVID-19.

По словам врачей, новая группа вирусов — еще одна разновидность омикрона, и она мало чем отличается от предыдущих вариантов COVID-19.

