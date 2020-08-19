В Ярославской области откроют театры и цирк: с какого числа

В Ярославской области снимают ещё одни коронавирусные ограничения — на этот раз откроют театры и цирки для зрителей.

— Продолжаем постепенно снимать существующие ограничения, — рассказал глава региона Дмитрий Миронов. — С 20 августа разрешим продажу билетов в кассах театров, цирков, концертных залов и домов культуры. С 10 сентября при благоприятной эпидемиологической обстановке зрители смогут посещать спектакли, концерты и цирковые представления.



Но есть ограничения по продаже билетов — залы будут заполняться только на 50%, с расстоянием между зрителями не менее одного посадочного места.