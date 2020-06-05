Когда откроются торговые центры в Ярославле: ответ властей

Когда откроются торговые центры в Ярославле? Этот вопрос 4 июня задали представители бизнеса и депутаты правительству региона на совещании в Ярославской областной думе.
По словам заместителя председателя правительства Максима Авдеева, этот вопрос обсуждается. Часть магазинов в области может открыться уже с понедельника. Но торговые центры в их число, скорее всего, не попадут.
— Торговые центры не откроются как минимум еще неделю, а, возможно, и больше. Посмотрим по эпидемиологической ситуации, — отметил Авдеев.
Также, по его словам, не будут открыты на следующей неделе кинозалы и кинотеатры.
Более точно о том, что откроется в регионе в ближайшее время, сегодня, 5 июня, должен сообщить губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.