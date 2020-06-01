«Парашют не помог»: летчик из Ярославля пожертвовал собой ради защиты завода

Дорогие читатели, мы продолжаем наш проект «Фронтовой инстаграм». В нем мы рассказываем истории снимков, сделанных нашими земляками во время Великой Отечественной войны. Фотографии тех лет, хранящиеся в семейных архивах со всей страны, мы публикуем в инстаграме «Первый фронтовой» — подписывайтесь!



О летчике, который в апреле 1942-го защищал заводы Рыбинска от немецкой авиации, рассказали в клубе «Ярославский авиатор».