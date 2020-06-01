«Парашют не помог»: летчик из Ярославля пожертвовал собой ради защиты завода

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О летчике, который в апреле 1942-го защищал заводы Рыбинска от немецкой авиации, рассказали в клубе «Ярославский авиатор».
205 боевых вылетов
Геннадий Троицкий родился 7 января 1909 года в селе Ильинском Буйского района Ярославской области. В Красную Армию вступил в 1932 году. Участник воздушных боев у реки Халхин-Гол, сделал 90 боевых вылетов, награжден орденом Красного Знамени.
Во время Великой Отечественной войны Геннадий командовал первой авиаэскадрильей 721-го истребительного авиационного полка, которая защищала от бомбардировок противника военно-промышленные объекты Рыбинска. Эскадрилья под руководством майора Троицкого провела шесть воздушных боев. Половину из них он провел лично. В общей сложности за время Великой Отечественной войны Геннадий Александрович совершил 205 боевых вылетов.
Парашют не успел раскрыться
Днем 28 апреля 1942 года майор Троицкий вылетел по тревоге и начал преследование уходящего на большой скорости вражеского бомбардировщика. В районе деревни Котово он настиг Юнкерс Ju-88 и таранил его. Майор Троицкий не успел воспользоваться парашютом из-за малой высоты. И погиб.
Награжден посмертно
За этот подвиг Геннадий Александрович награжден орденом Ленина, ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Летчик был похоронен под Рыбинском. В 2005 году на его могиле установили новый памятник.