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«Парашют не помог»: летчик из Ярославля пожертвовал собой ради защиты завода

История Геннадия Троицкого, пошедшего на таран в небе над Рыбинском во время войны

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Летчик оборонял важные заводы Рыбинска от авиации противника

Летчик оборонял важные заводы Рыбинска от авиации противника

Дорогие читатели, мы продолжаем наш проект «Фронтовой инстаграм». В нем мы рассказываем истории снимков, сделанных нашими земляками во время Великой Отечественной войны. Фотографии тех лет, хранящиеся в семейных архивах со всей страны, мы публикуем в инстаграме «Первый фронтовой» — подписывайтесь!

О летчике, который в апреле 1942-го защищал заводы Рыбинска от немецкой авиации, рассказали в клубе «Ярославский авиатор».

Геннадий командовал&nbsp;авиаэскадрильей

Геннадий командовал авиаэскадрильей

205 боевых вылетов

Геннадий Троицкий родился 7 января 1909 года в селе Ильинском Буйского района Ярославской области. В Красную Армию вступил в 1932 году. Участник воздушных боев у реки Халхин-Гол, сделал 90 боевых вылетов, награжден орденом Красного Знамени.

Во время Великой Отечественной войны Геннадий командовал первой авиаэскадрильей 721-го истребительного авиационного полка, которая защищала от бомбардировок противника военно-промышленные объекты Рыбинска. Эскадрилья под руководством майора Троицкого провела шесть воздушных боев. Половину из них он провел лично. В общей сложности за время Великой Отечественной войны Геннадий Александрович совершил 205 боевых вылетов.

Парашют не успел раскрыться

Днем 28 апреля 1942 года майор Троицкий вылетел по тревоге и начал преследование уходящего на большой скорости вражеского бомбардировщика. В районе деревни Котово он настиг Юнкерс Ju-88 и таранил его. Майор Троицкий не успел воспользоваться парашютом из-за малой высоты. И погиб.

Звание Героя Советского Союза Геннадию было присвоено посмертно

Звание Героя Советского Союза Геннадию было присвоено посмертно

Награжден посмертно

За этот подвиг Геннадий Александрович награжден орденом Ленина, ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Летчик был похоронен под Рыбинском. В 2005 году на его могиле установили новый памятник.

Обновленный памятник на могиле летчика

Обновленный памятник на могиле летчика

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