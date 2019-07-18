Начальник УМВД рассказал, почему на Резинотехнике не могут открыть отдел полиции

Жители Резинотехники жалуются на всплеск преступности в их микрорайоне. Они не раз говорили, что опасаются за свои жизни и имущество. В районе нет отдела полиции. Еще в апреле этот вопрос поднимался ярославскими депутатами на заседании муниципалитета. Что проблема есть и существует по сей день — подтверждает и генерал-майор полиции Андрей Липинин. Он рассказал, почему на Резинотехнике до сих пор не открылось отделение полиции.



— Штат есть, но у нас пока, к сожалению, нет комплекта по линии участковых и сотрудников уголовного розыска. Мы сейчас активно работаем, чтобы хватало людей. Чтобы один участковый не обслуживал несколько участков, а каждый работал на своём. О проблеме мы знаем и ею занимаемся, — рассказал начальник УМВД России по Ярославской области Андрей Липинин.

