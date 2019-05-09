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«Богиня неба!» Женщина-пилот показала, как делала фигуры над Ярославлем. Видео из кабины самолёта

Светлана Капанина удивила весь город

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Женщина, которая всех удивила

Фото: Александра Савельева, svetlana_kapanina

Эта женщина смогла остановить даже «Бессмертный полк». Люди, шедшие в колонне, замерли, глядя, как в небе самолёт делает невероятные повороты. За штурвалом самолёта сидела знаменитая женщина-пилот Светлана Капанина. Она специально прилетела на праздник в Ярославль.

— Дорогие друзья, поздравляю вас с Великой Победой! Уважаемые ветераны и труженики тыла, спасибо вам огромное за наше за мирное небо! — поздравила всех с Днём Победы Светлана и отправилась в полёт с аэродрома Левцово.

Зрелище было завораживающее! Смотрите фоторепортаж с земли и видео из её кабины. Вот где дух-то захватывает!

Светлана Капанина, 51 год — российский пилот, семикратный абсолютный чемпион мира в женском зачёте (1996, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011 гг.) по самолётному спорту. Заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, лётчик-инструктор I класса лётно-испытательной и доводочной базы ПАО «Компания "Сухой"» «ОКБ Сухого».

Шоу было невероятным

Фото: Александра Савельева

Самолет летел очень низко

Фото: Александра Савельева

Авиашоу устроили сразу после парада

Фото: Александра Савельева

Светлана рисует в небе

Фото: Александра Савельева

От того, что она делала в воздухе, дух захватывает!

Фото: Александра Савельева

И пилот, и красотка!

Фото: Андрей Серов/Facebook.com

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Светлана Капанинапилотсамолет9 Мая 2019

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