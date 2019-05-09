«Богиня неба!» Женщина-пилот показала, как делала фигуры над Ярославлем. Видео из кабины самолёта

Эта женщина смогла остановить даже «Бессмертный полк». Люди, шедшие в колонне, замерли, глядя, как в небе самолёт делает невероятные повороты. За штурвалом самолёта сидела знаменитая женщина-пилот Светлана Капанина. Она специально прилетела на праздник в Ярославль.

— Дорогие друзья, поздравляю вас с Великой Победой! Уважаемые ветераны и труженики тыла, спасибо вам огромное за наше за мирное небо! — поздравила всех с Днём Победы Светлана и отправилась в полёт с аэродрома Левцово.



Зрелище было завораживающее! Смотрите фоторепортаж с земли и видео из её кабины. Вот где дух-то захватывает!