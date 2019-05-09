«Богиня неба!» Женщина-пилот показала, как делала фигуры над Ярославлем. Видео из кабины самолёта

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Светлана Капанина удивила весь город
Женщина, которая всех удивила
Эта женщина смогла остановить даже «Бессмертный полк». Люди, шедшие в колонне, замерли, глядя, как в небе самолёт делает невероятные повороты. За штурвалом самолёта сидела знаменитая женщина-пилот Светлана Капанина. Она специально прилетела на праздник в Ярославль.
— Дорогие друзья, поздравляю вас с Великой Победой! Уважаемые ветераны и труженики тыла, спасибо вам огромное за наше за мирное небо! — поздравила всех с Днём Победы Светлана и отправилась в полёт с аэродрома Левцово.
Зрелище было завораживающее! Смотрите фоторепортаж с земли и видео из её кабины. Вот где дух-то захватывает!
Светлана Капанина, 51 год — российский пилот, семикратный абсолютный чемпион мира в женском зачёте (1996, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011 гг.) по самолётному спорту. Заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, лётчик-инструктор I класса лётно-испытательной и доводочной базы ПАО «Компания "Сухой"» «ОКБ Сухого».