Сильных морозов в ближайший месяц синоптики не прогнозируют

Жителям центральных регионов России погода вскоре напомнит, что на календаре ещё осень. А ведь в последние дни в это сложно было поверить. Очищать дворы от свежевыпавшего снега пришлось жителям отдалённых районов Ярославской области, а, например, Рыбинск сковал ледяной дождь. Синоптики говорят, что и в дальнейшем погоде есть чем удивить ярославцев.



— Сегодня и завтра в Ярославле днём будет около 0 °C, не будет и сильных заморозков ночью — 0... -2 °C, — прогнозируют специалисты центра «Фобос». — В выходные будет ещё теплее. Днём в субботу и воскресенье ожидается +1... +3 °C и примерно также по ночам. Вместе с этим пойдёт мокрый снег. Не очень холодно будет и на следующей неделе. Будут и ясные дни, и пасмурные с осадками. Резко похолодает до -6... -8 °C в субботу, 24 ноября. Но всего на несколько дней. В последние дни месяца будет до +6 °C.



Не ожидается сильных морозов и всю первую половину декабря: дневные температуры будут в пределах от -5 °C до +3 °C, а ночные — от +2 °C до -7 °C.