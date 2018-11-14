Пробки для ярославцев давно стали таким же привычным делом, как и для жителей мегаполисов

«Интенсивность пробок по шкале "Яндекса" — 8 баллов. Заторы на проспектах Авиаторов, Фрунзе, Московском, Ленинградском и на Тутаевском шоссе», — примерно такую информацию в дорожных сводках видят каждый будний день по утрам ярославцы.



«В пробке о сексе думаю»

В пробках каждый развлекает себя как может

Одни в пробках просто слушают радио, другие потихоньку начинают решать свои дела, а кто-то развлекается в мобильных приложениях. От души повеселились сегодня утром жители Заволжского района в пробке на проспекте Авиаторов в сервисе «Разговорчики в Яндекс.Картах».



— Ну и где ваша «зелёная волна»? — пошутил первый автомобилист.



— Не нужно никакой волны. Между домом с женой и работой должно быть время отдохнуть, — подхватили беседу соседи по пробке.



— Каждое утро можно остановиться, отдохнуть от суеты. А я вот о сексе думаю, — поделился ещё один заложник затора.



«Дорог нет, есть каток»



Ночью на Рыбинск обрушился ледяной дождь



А вот рыбинским автомобилистам сегодня утром было не до шуток — ночью дороги сковала гололедица.



— Товарищи пешеходы, будьте бдительны, дорога скользкая, тормозной путь увеличен, — предупредили горожан в группе «Подслушано в Рыбинске» в социальной сети «ВКонтакте».



Но и здесь нашлись шутники. Ночью местные жители вышли на дорогу кататься на подошвах. Они сняли это дело на видео и выложили в сеть.



— В три часа ночи дорог нет, есть каток! Снято у дворца «Полёт», но так было по всему городу, — поделился видео местный житель Дмитрий Стребелев.



Ранее мы уже писали, что по поводу этого сказали в городской администрации.



«Ждите ухудшения обстановки на дорогах»

Первые гололёды в российских регионах привели к многочисленным авариям. Особенно сложные дорожные условия сложились в Ростовской области. В Ярославле и его окрестностях пока такой картины не наблюдается.



— Сегодня ночью и утром не было зарегистрировано всплеска дорожно-транспортных происшествий, — уточнили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.



Но скоро и здесь погода изменится. Антициклон теряет свою силу, и его заменят атмосферные фронты, которые друг за другом будут перемещаться с запада на восток с влажным и теплым воздухом Атлантики.



— Повышение температуры до ноябрьских значений будет сопровождаться сильными ветрами и осадками в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь, — прогнозируют синоптики Гидрометцентра России.



Осадки и перепады с дневных плюсовых и ночных минусовых температур могут сильно ухудшить обстановку на дорогах.



Обязательное необязательно



Специалисты советуют всем, кто ещё ездит на летней резине, скорее «переобуться»

На днях в России начали действовать поправки в техническом регламенте, касающиеся сезонной замены резины. Водителям легковушек, а также грузовиков массой до 3,5 тонны прописали в обязательном порядке переобуваться на декабрь, январь и февраль. Требования регламента хоть и должны выполняться, однако штрафы за неповиновение не предусмотрены. С другой стороны, это может стать отягчающим обстоятельством вины в ДТП.



— К примеру, есть ограничение езды по городу 60 км/ч, а наказание идет после 80. Понятно, что если водитель будет ехать 80 км/ч и совершит ДТП, то, с точки зрения Кодекса административных правонарушений, водителя привлечь нельзя — он же не превысил скорость до 81 км/ч. Но он станет виновником, потому что нарушил правило, — объясняет автоэксперт Юрий Панченко. — Здесь то же самое: если водитель не выполнит требование технического регламента о переходе на зимние шины, и из-за этого произойдет ДТП, он станет виновником.



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