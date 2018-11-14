Пробки для ярославцев давно стали таким же привычным делом, как и для жителей мегаполисов
Пробки для ярославцев давно стали таким же привычным делом, как и для жителей мегаполисов

«Интенсивность пробок по шкале "Яндекса" — 8 баллов. Заторы на проспектах Авиаторов, Фрунзе, Московском, Ленинградском и на Тутаевском шоссе», — примерно такую информацию в дорожных сводках видят каждый будний день по утрам ярославцы.

«В пробке о сексе думаю»

В пробках каждый развлекает себя как может
В пробках каждый развлекает себя как может

Одни в пробках просто слушают радио, другие потихоньку начинают решать свои дела, а кто-то развлекается в мобильных приложениях. От души повеселились сегодня утром жители Заволжского района в пробке на проспекте Авиаторов в сервисе «Разговорчики в Яндекс.Картах».

— Ну и где ваша «зелёная волна»? — пошутил первый автомобилист.

— Не нужно никакой волны. Между домом с женой и работой должно быть время отдохнуть, — подхватили беседу соседи по пробке.

— Каждое утро можно остановиться, отдохнуть от суеты. А я вот о сексе думаю, — поделился ещё один заложник затора.

«Дорог нет, есть каток»

Ночью на Рыбинск обрушился ледяной дождь

А вот рыбинским автомобилистам сегодня утром было не до шуток — ночью дороги сковала гололедица.

— Товарищи пешеходы, будьте бдительны, дорога скользкая, тормозной путь увеличен, — предупредили горожан в группе «Подслушано в Рыбинске» в социальной сети «ВКонтакте».

Но и здесь нашлись шутники. Ночью местные жители вышли на дорогу кататься на подошвах. Они сняли это дело на видео и выложили в сеть.

— В три часа ночи дорог нет, есть каток! Снято у дворца «Полёт», но так было по всему городу, — поделился видео местный житель Дмитрий Стребелев.

Ранее мы уже писали, что по поводу этого сказали в городской администрации.

«Ждите ухудшения обстановки на дорогах»

Первые гололёды в российских регионах привели к многочисленным авариям. Особенно сложные дорожные условия сложились в Ростовской области. В Ярославле и его окрестностях пока такой картины не наблюдается.

— Сегодня ночью и утром не было зарегистрировано всплеска дорожно-транспортных происшествий, — уточнили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Но скоро и здесь погода изменится. Антициклон теряет свою силу, и его заменят атмосферные фронты, которые друг за другом будут перемещаться с запада на восток с влажным и теплым воздухом Атлантики.

— Повышение температуры до ноябрьских значений будет сопровождаться сильными ветрами и осадками в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь, — прогнозируют синоптики Гидрометцентра России.

Осадки и перепады с дневных плюсовых и ночных минусовых температур могут сильно ухудшить обстановку на дорогах.

Обязательное необязательно

Специалисты советуют всем, кто ещё ездит на летней резине, скорее «переобуться»
Специалисты советуют всем, кто ещё ездит на летней резине, скорее «переобуться»

На днях в России начали действовать поправки в техническом регламенте, касающиеся сезонной замены резины. Водителям легковушек, а также грузовиков массой до 3,5 тонны прописали в обязательном порядке переобуваться на декабрь, январь и февраль. Требования регламента хоть и должны выполняться, однако штрафы за неповиновение не предусмотрены. С другой стороны, это может стать отягчающим обстоятельством вины в ДТП.

— К примеру, есть ограничение езды по городу 60 км/ч, а наказание идет после 80. Понятно, что если водитель будет ехать 80 км/ч и совершит ДТП, то, с точки зрения Кодекса административных правонарушений, водителя привлечь нельзя — он же не превысил скорость до 81 км/ч. Но он станет виновником, потому что нарушил правило, — объясняет автоэксперт Юрий Панченко. — Здесь то же самое: если водитель не выполнит требование технического регламента о переходе на зимние шины, и из-за этого произойдет ДТП, он станет виновником.

Читайте также: в Ярославле власти поставили точку в спорах о светофоре-невидимке.