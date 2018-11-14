Скользят и думают о сексе: что творят на дорогах ярославские автомобилисты. Видео
«Интенсивность пробок по шкале "Яндекса" — 8 баллов. Заторы на проспектах Авиаторов, Фрунзе, Московском, Ленинградском и на Тутаевском шоссе», — примерно такую информацию в дорожных сводках видят каждый будний день по утрам ярославцы.
«В пробке о сексе думаю»
Одни в пробках просто слушают радио, другие потихоньку начинают решать свои дела, а кто-то развлекается в мобильных приложениях. От души повеселились сегодня утром жители Заволжского района в пробке на проспекте Авиаторов в сервисе «Разговорчики в Яндекс.Картах».
— Ну и где ваша «зелёная волна»? — пошутил первый автомобилист.
— Не нужно никакой волны. Между домом с женой и работой должно быть время отдохнуть, — подхватили беседу соседи по пробке.
— Каждое утро можно остановиться, отдохнуть от суеты. А я вот о сексе думаю, — поделился ещё один заложник затора.
«Дорог нет, есть каток»
А вот рыбинским автомобилистам сегодня утром было не до шуток — ночью дороги сковала гололедица.
— Товарищи пешеходы, будьте бдительны, дорога скользкая, тормозной путь увеличен, — предупредили горожан в группе «Подслушано в Рыбинске» в социальной сети «ВКонтакте».
Но и здесь нашлись шутники. Ночью местные жители вышли на дорогу кататься на подошвах. Они сняли это дело на видео и выложили в сеть.
— В три часа ночи дорог нет, есть каток! Снято у дворца «Полёт», но так было по всему городу, — поделился видео местный житель Дмитрий Стребелев.
Ранее мы уже писали, что по поводу этого сказали в городской администрации.
«Ждите ухудшения обстановки на дорогах»
Первые гололёды в российских регионах привели к многочисленным авариям. Особенно сложные дорожные условия сложились в Ростовской области. В Ярославле и его окрестностях пока такой картины не наблюдается.
— Сегодня ночью и утром не было зарегистрировано всплеска дорожно-транспортных происшествий, — уточнили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области.
Но скоро и здесь погода изменится. Антициклон теряет свою силу, и его заменят атмосферные фронты, которые друг за другом будут перемещаться с запада на восток с влажным и теплым воздухом Атлантики.
— Повышение температуры до ноябрьских значений будет сопровождаться сильными ветрами и осадками в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь, — прогнозируют синоптики Гидрометцентра России.
Осадки и перепады с дневных плюсовых и ночных минусовых температур могут сильно ухудшить обстановку на дорогах.
Обязательное необязательно
На днях в России начали действовать поправки в техническом регламенте, касающиеся сезонной замены резины. Водителям легковушек, а также грузовиков массой до 3,5 тонны прописали в обязательном порядке переобуваться на декабрь, январь и февраль. Требования регламента хоть и должны выполняться, однако штрафы за неповиновение не предусмотрены. С другой стороны, это может стать отягчающим обстоятельством вины в ДТП.
— К примеру, есть ограничение езды по городу 60 км/ч, а наказание идет после 80. Понятно, что если водитель будет ехать 80 км/ч и совершит ДТП, то, с точки зрения Кодекса административных правонарушений, водителя привлечь нельзя — он же не превысил скорость до 81 км/ч. Но он станет виновником, потому что нарушил правило, — объясняет автоэксперт Юрий Панченко. — Здесь то же самое: если водитель не выполнит требование технического регламента о переходе на зимние шины, и из-за этого произойдет ДТП, он станет виновником.
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