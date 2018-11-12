В Ярославской области локомотив сошёл с рельсов на переезде: прямой эфир с места ЧП
В Ярославской области на железной дороге произошло ЧП — сошёл с рельсов грузовой поезд. Произошло это прямо на переезде в посёлке Козьмодемьянск.
— Автомобильная дорога перекрыта, — рассказал таксист Андрей Фролов. — До ближайшего рабочего переезда, правда, не так далеко — около 15 километров.
Известно, что из-за ЧП задержки в движении других поездов не произошло. Железнодорожные составы проезжают это место по соседним путям. Дорогу для машин обещают открыть уже сегодня вечером.
Летом в Ярославской области другой поезд сходил с рельсов в районе железнодорожной станции на улице Пассажирской в Рыбинске.
Жо вечера пока придётся в объезд и в обход.
На место приехал восстановительный поезд. Людей к месту ЧП не пускают ради безопасности. На месте работают сотрудники РЖД.
До конца дня переезд обещают открыть.
Мы запустили стрим с места происшествия:
К переезду не пускают транспорт.
— Сейчас техника будет подъезжать, — говорит инспектор ГИБДД. — Транспорт будет мешать. Кому нужно на ту сторону — в объезд или пешком.
В РЖД прокомментировали произошедшее:
— Произошёл сход локомотива. Пострадавших нет, задержки пассажирских поездов нет. Для ликвидации последствий направлен восстановительный поезд станции Ярославль-Главный.
В связи с происшествием ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в посёлке Козьмодемьянск. Северная железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для восстановления движения автотранспорта через переезд.
В МЧС сообщили, что на место ЧП в помощь железнодорожникам выехали оперативная группа отряда федеральной противопожарной службы и аварийно-восстановительный поезд.
Сотрудники «РЖД» уже приступили к работам по восстановлению движения. Говорят, что если не будет никаких проблем, то движение на переезде они смогут восстановить до конца дня.