В Ярославской области локомотив сошёл с рельсов на переезде: прямой эфир с места ЧП

Сошедший с рельсов поезд перегородил автомобильную дорогу

В Ярославской области на железной дороге произошло ЧП — сошёл с рельсов грузовой поезд. Произошло это прямо на переезде в посёлке Козьмодемьянск.



Другие поезда из-за ЧП задерживать не пришлось

— Автомобильная дорога перекрыта, — рассказал таксист Андрей Фролов. — До ближайшего рабочего переезда, правда, не так далеко — около 15 километров.



ЧП на железной дороге произошло в районе посёлка Козьмодемьянск

Известно, что из-за ЧП задержки в движении других поездов не произошло. Железнодорожные составы проезжают это место по соседним путям. Дорогу для машин обещают открыть уже сегодня вечером.

Убрать поезд с путей железнодорожники обещают сегодня к вечеру

Летом в Ярославской области другой поезд сходил с рельсов в районе железнодорожной станции на улице Пассажирской в Рыбинске.

16:00

Жо вечера пока придётся в объезд и в обход.

16:00

15:49

15:46

15:36

15:28

На место приехал восстановительный поезд. Людей к месту ЧП не пускают ради безопасности. На месте работают сотрудники РЖД.

15:26

15:26

15:25

До конца дня переезд обещают открыть.

15:23

Мы запустили стрим с места происшествия:

15:16

К переезду не пускают транспорт.



— Сейчас техника будет подъезжать, — говорит инспектор ГИБДД. — Транспорт будет мешать. Кому нужно на ту сторону — в объезд или пешком.



14:47

В РЖД прокомментировали произошедшее:

— Произошёл сход локомотива. Пострадавших нет, задержки пассажирских поездов нет. Для ликвидации последствий направлен восстановительный поезд станции Ярославль-Главный.

В связи с происшествием ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в посёлке Козьмодемьянск. Северная железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для восстановления движения автотранспорта через переезд.



14:09

В МЧС сообщили, что на место ЧП в помощь железнодорожникам выехали оперативная группа отряда федеральной противопожарной службы и аварийно-восстановительный поезд.

14:01

Сотрудники «РЖД» уже приступили к работам по восстановлению движения. Говорят, что если не будет никаких проблем, то движение на переезде они смогут восстановить до конца дня.