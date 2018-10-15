Водитель трактора явно нарушил ПДД

В Сети появилось видео, как трактор заваливается набок на Ленинградском проспекте. На камерах «Ярнета» видно, как водитель трактора резво едет с улицы Елены Колесовой, а потом лихо поворачивает налево на Ленинградский проспект. Видимо, мужчина торопился побыстрее закончить маневр, ведь к такому огромному перекрёстку он подъезжал уже на мигающий зелёный. Но водитель почему-то не остановился. На перекрёсток он выехал уже на красный. После крутого виража трактор упал прямо посреди дороги. К счастью, в этот момент рядом с ним не было машин. Другие же водители успели затормозить.



Эта видеозапись прояснила многое, ведь ярославцы, проезжающие мимо, гадали, что произошло.



— Я проезжала мимо, а трактор просто валялся. Водитель ходил рядом, с ним всё в порядке. Причём второго участника ДТП я не видела. То есть трактор сам как-то опрокинулся, — рассказала ярославна Лариса.

В ГИБДД нам рассказали, что водитель трактора отказался оформлять ДТП.

