Водитель отказался оформлять ДТП: подробности аварии с трактором в Брагино
Сегодня утром в 11:40 в Брагино трактор опрокинулся и частично перегородил проезд машинам, которые ехали в сторону центра. Большегруз упал на Ленинградском проспекте рядом с улицей Елены Колесовой. В ГИБДД сказали, что водитель отказался оформлять ДТП, поэтому они не в курсе обстоятельств аварии.
Сами ярославцы тоже недоумевают, как опрокинулся трактор:
— Я проезжала мимо, а трактор просто валялся. Водитель ходил рядом, с ним всё в порядке. Причём второго участника ДТП я не видела. То есть трактор сам как-то опрокинулся, — рассказала ярославна Лариса.
— Приуныл, — подметил подписчик паблика «Первый Ярославский Автопортал» Руслан Мамедов.
— Я устал. Я полежу, — смеётся Кирилл Белов.
А сегодня в Ленинском районе тоже случилось ДТП. На этот раз в аварию угодили две легковушки. Момент жёсткого столкновения попал на видео.