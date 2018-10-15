Машина валялась на Ленинградском проспекте

Сегодня утром в 11:40 в Брагино трактор опрокинулся и частично перегородил проезд машинам, которые ехали в сторону центра. Большегруз упал на Ленинградском проспекте рядом с улицей Елены Колесовой. В ГИБДД сказали, что водитель отказался оформлять ДТП, поэтому они не в курсе обстоятельств аварии.



Сами ярославцы тоже недоумевают, как опрокинулся трактор:



— Я проезжала мимо, а трактор просто валялся. Водитель ходил рядом, с ним всё в порядке. Причём второго участника ДТП я не видела. То есть трактор сам как-то опрокинулся, — рассказала ярославна Лариса.



Водитель трактора не пострадал. Он отказался оформлять ДТП

— Приуныл, — подметил подписчик паблика «Первый Ярославский Автопортал» Руслан Мамедов.



— Я устал. Я полежу, — смеётся Кирилл Белов.



А сегодня в Ленинском районе тоже случилось ДТП. На этот раз в аварию угодили две легковушки. Момент жёсткого столкновения попал на видео.