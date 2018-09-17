Черепаху выловили сачком

Нашлись добрые люди, готовые помочь несчастной черепашке, выброшенной в пруд в парке Победы в Дзержинском районе Ярославля. Животное просидело там с начала лета, но ночи становятся всё холоднее, и черепашка могла замёрзнуть.





— Видимо, черепаха выросла и стала не нужна, — написала на своей странице во «ВКонтакте» Елена Бахвалова, выложила фото животного и попросила ярославцев помочь выловить её и найти для черепахи новых хозяев. — Зиму не переживёт.



На пост откликнулись девушка Светлана, которая поспешила спасти черепашку. Достать её из пруда оказалось не так-то просто. Черепаха сидела в нескольких метрах от берега, а в воскресенье, когда люди приехали её вызволять, и вовсе спряталась в пруду от дождя.



Приезжали с рыболовным сачком, — рассказала выловившая черепаху Светлана Хохлова. — Забрали к себе, но увидели, что на голове у животного отросток, похожий на опухоль.



Животное отвезли к ветеринару, оказалось, что это фурункул. Животному назначили уколы и отпустили домой.



В конце лета ярославец спас разговорчивого лебедя.

