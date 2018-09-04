Девочка умерла, не приходя в сознание

Мужчина, до смерти забивший двухлетнюю девочку, не согласен с приговором суда.



Речь идёт об истории, которая повергла в шок всю страну: в посёлке Борисоглебский отчим в течение нескольких месяцев избивал малышку. В тот страшный день он остался с ребёнком вдвоём: мать девочки ушла из дома по делам. Он настолько сильно избил малышку, что она впала в кому. А спустя три месяца умерла.



— Приговором суда мужчине назначили 12 лет колонии строгого режима, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.



За то, чтобы наказать изверга, долго боролись ярославские правозащитники. Они-то и рассказали: мужчину приговор суда не устроил.



— 27 августа он подал апелляцию. Хочет, чтобы ему убавили срок, — рассказала активистка Юлия Гаврилова.



Она же сообщила: мать девочки, похоже, сможет вообще избежать наказания.



— Мы узнали, что ей убрали одну статью: «оставление ребёнка в опасности». Оставили только «несоблюдение родительских прав». Сейчас она на свободе. Мы добиваемся того, чтобы она понесла наказание за смерть малышки. Мы уверены, что она также избивала родную дочь, — рассказала Юлия.



Как нам стало известно, мать девочки уже трижды была лишена родительских прав. Её дети сейчас воспитываются в других семьях.

