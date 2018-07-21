Не очень-то похоже на дорогу

В Ярославле прокуратура проверила состояние дороги около пожарной части на Промышленной, 17.

Именно эта спасательная часть может тушить пожары любой сложности. Но с одной сложностью справиться не может — выездом с собственной территории.

— Подъезд к территории не отвечает признакам автомобильной дороги, что влечет увеличение времени реагирования на пожары и происшествия, — обеспокоены в прокуратуре.



После проверки в адрес мэрии внесено представление. Дорогу обязаны сделать нормальной, проезжей.

