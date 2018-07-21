Слишком долго едут на пожар: прокуратура заставила мэрию починить дорогу для проезда спасателей
21 июля 2018 16:47
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В Ярославле прокуратура проверила состояние дороги около пожарной части на Промышленной, 17.
Именно эта спасательная часть может тушить пожары любой сложности. Но с одной сложностью справиться не может — выездом с собственной территории.
— Подъезд к территории не отвечает признакам автомобильной дороги, что влечет увеличение времени реагирования на пожары и происшествия, — обеспокоены в прокуратуре.
После проверки в адрес мэрии внесено представление. Дорогу обязаны сделать нормальной, проезжей.
Фото: Яндекс.Панорамы
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