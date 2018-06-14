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Город

Из баннера и палок: самые странные способы привести в порядок города ЧМ-2018

14 июня 2018 07:45
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футбол, ЧМ-2018

То, чего так хотели болельщики и боялись все: от районных чиновников до рядовых россиян, —  в стране сегодня всё-таки случилось: чемпионат мира по футболу начинается. На протяжении месяца мы будем следить за матчами сборных и трансфером их болельщиков — игры проходят одновременно сразу в 11 городах. И если столицы относительно стойко пережили подготовку к мундиалю, а Сочи, принявшему однажды Олимпийские игры, и вовсе повезло — ведь инфраструктура сохранилась, то остальным городам досталась пачка удивительных историй о реновации. Их мы вам сейчас и расскажем.

«Потемкинские» фасады

Мечты о кардинальном обновлении старых домов в российских городах так и остались мечтами. Нужно признать, что некоторые фасады зданий всё же были обновлены, например, нижегородская «Старая лошадь» или екатеринбургский кинотеатр «Колизей», но случаи носят единичный, нежели массовый характер — тем более в масштабах огромной страны.

Зато устроители придумали оригинальный ход, как скрыть осадок старины, натянув на облезлые здания фальшфасады: Дом Врангеля в Ростове-на-Дону как бы похорошел, но всё равно не понравился горожанам. «Если не можешь сделать хорошо, то лучше вообще не делать ничего», — возмущаются местные жители.

Впрочем, далеко не всегда на недостроенных или старых зданиях красуются их картины-копии: например, в Самаре полотно с видом на Жигулевские горы маскирует Дом сельского хозяйства, а в Екатеринбурге огромный недострой, соседствующий со стадионом, превратился в короб с рекламой чемпионата.

В Нижнем Новгороде башня водокачки стыдливо выглядывает из-за ширмы, ветер задувает в полотно на Ильинке — интересно, как гости ЧМ отнесутся к таким галлюцинациям?

Массовое оголение

Приятный момент, который отмечают сразу в нескольких городах, — это освобождение от наружной рекламы. В Екатеринбурге за время подготовки к мундиалю демонтировали 1241 рекламную конструкцию. Схожая ситуация в Нижнем Новгороде, правда, здесь не обошлось без конфузов. Явно смутившись славы местной «улицы красных фонарей», местные власти распорядились убрать рекламу и вывески стриптиз-клубов.

Не во благо устройство

Сразу несколько историй причудливого благоустройства случились в Волгограде, Екатеринбурге и Самаре. В первом городе взял и не взошел газон на склоне 7-й Гвардейской. Дорога к арене напоминает пустыню — зато болельщики Саудовской Аравии и Египта могут чувствовать себя как дома.

В Самаре беспокойные коммунальщики замаскировали пеньки под траву. Шутки на эту тему в самарском топе продержались недолго — уже через три дня появилось видео, где крышу дома рядом с пятизвездочной гостиницей красят красной краской.

В Екатеринбурге по поручению местных чиновников краской замазали гранитный берег местного пруда — так власти решили скрыть от глаз гостей якобы оскорбляющие граффити. Поступок оскорбил чувства общественников и себя не оправдал — уже через сутки надписи проступили через два слоя краски.

Во имя безопасности

В Екатеринбурге тяготы и лишения еще за две недели до мундиаля стали испытывать пассажиры метро: тотальные досмотры и сканирование всех без исключения сумок породили пробки даже в подземном транспорте. Нужно отметить, что две недели тренировок даром не прошли: если раньше пассажиры хаотично бросали ридикюли, пробегали через рамки и выискивали свои вещи на ленте досмотра, то сейчас проходят досмотры без лишней спешки, передвигаясь «паровозиком».

Во имя футбола

Нельзя не оставить без внимания акты фанатской любви со странным исходом. Например, на въезде в Екатеринбург, среди промышленных руин и рельсов, появился логотип ЧМ. Над картиной сразу стали шутить, мол, это — олицетворение российской действительности: лого посреди разрухи. Однако конструкция простояла недолго: как выяснилось, ее установили не власти и даже не РЖД, а местный болельщик, который захотел поприветствовать гостей чемпионата.

Зато в соседнем Челябинске, который, казалось бы, не причастен к ЧМ по футболу, остался жить мяч размером с семиэтажный дом. Местная компания его сшила и надула, надеясь, что фигура отправится в Пензу в рамках акции «Супермяч», но спонсоры проекта быстро сдулись — денег на дальнейшую реализацию проекта не нашлось, и одинокий арт-объект так и остался в стороне от мундиальных страстей.

Мария Захарова
Фото: E1.RU, Это Ростов/Vk.com, NN.ru, V1.ru, Сергей Зудов, читатели E1.RU, Илья Бархатов
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