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«Цены падают, зарплаты растут»: мэр Ярославля похвастался своими достижениями
4 июня 2018 13:28
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Мэр Ярославля Владимир Слепцов в среду отчитается перед депутатами муниципалитета о проделанной работе на посту главы города за прошедший год. Он уже составил 50-страничную презентацию, по которой будет рассказывать о достижениях мэрии.
Губернатор Ярославской области ещё в мае отчитался о работе правительства: тогда он назвал ярославцев виноватыми в мусорной проблеме.
Фото: Александр Погорелов
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