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Город

«Цены падают, зарплаты растут»: мэр Ярославля похвастался своими достижениями

4 июня 2018 13:28
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Ярославль, отчет главы, Владимир Слепцов

Мэр Ярославля Владимир Слепцов в среду отчитается перед депутатами муниципалитета о проделанной работе на посту главы города за прошедший год. Он уже составил 50-страничную презентацию, по которой будет рассказывать о достижениях мэрии. 

Цифры поражают. Оказывается, в Ярославле по десяткам параметров стало жить настолько лучше, что многие горожане просто и представить себе не могли. 

— Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций города Ярославля в 2017 году составила 37571 рублей и по сравнению с 2016 годом выросла на 8,2%, — говорится в отчёте Владимира Слепцова. — Наиболее высокая зарплата зарегистрирована в области финансовой и страховой деятельности — 56 640 рублей, самая низкая — в организациях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 23 356 рублей. 

И при том, что зарабатывать ярославцы стали больше, денег на расходы им теперь требуется меньше. По крайней мере, так сказано в презентации мэра. Ведь индекс потребительских цен на товары и платные услуги упал с 108% до 103,5%. И плюс к этому в городе стало меньше безработных. 

Есть чем похвастаться Владимиру Слепцову и в других направлениях развития города — ЖКХ, туризм, культура, поддержка предпринимательства и прочее. Обо всём этом мэр должен будет подробно отчитаться на ближайшем заседании муниципалитета 6 июня. Мы будем вести прямую трансляцию с отчёта мэра. 

Тем временем депутаты рассчитывают, что смогут задать градоначальнику свои вопросы

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