В небе над Ярославлем показалась огромная двойная радуга

В небе сразу две радуги

Наконец небо после зимы проснулось и стало радовать Ярославль красочными закатами и яркими явлениями.

Сегодня после дождливого вечера над городом зажглись сразу две гигантские радуги. Огромным полукругом разноцветные полосы будто перешагнули целый город. Так что явление можно было увидеть практически из любого района.

— Забудем все печали и будем любоваться радугой! — присылают ярославцы кадры в социальных сетях.

Радуга в центре

Небо над Дзержинским районом