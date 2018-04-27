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Город

В небе над Ярославлем показалась огромная двойная радуга

27 апреля 2018 20:22
1 326 0
Ярославль, Радуга, небо

Наконец небо после зимы проснулось и стало радовать Ярославль красочными закатами и яркими явлениями.

Сегодня после дождливого вечера над городом зажглись сразу две гигантские радуги. Огромным полукругом разноцветные полосы будто перешагнули целый город. Так что явление можно было увидеть практически из любого района.

— Забудем все печали и будем любоваться радугой! — присылают ярославцы кадры в социальных сетях.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Ярославль LIFE / vk.com, Алёна Малкина, Ярославский автопортал 76, Ярославль Красноперекопский и Фрунзенский/vk.com
Продажа авто, мото
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