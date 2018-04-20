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Мама девочки, до смерти забитой отчимом, попала под уголовную статью
20 апреля 2018 12:09
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За смерть своего ребёнка ответит и мама. Ярославские следователи будут разбираться в действиях жительницы посёлка Борисоглебский, которая допустила страшную гибель двухлетней малышки. Девочку забил до смерти отчим.
— Дело возбуждено по 156-й статье Уголовного кодекса, — рассказали в Следственном комитете.
Статья 156 УК РФ — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.
По этой статье женщине грозит до трёх лет лишения свободы.
История с девочкой вышла ужасная. Отчим избивал её, «воспитывая» за непослушание. В итоге девочка впала в кому, а через несколько месяцев умерла. При этом мама не имеет претензий к действиям своего сожителя.
Фото: Первый канал
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