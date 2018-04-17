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Город

Знала и молчала: маму, чью дочь до смерти забил отчим, проверит прокуратура

17 апреля 2018 17:46
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Ярославль, Борисоглебский

Мужчине из посёлка Борисоглебский, избившему двухлетнюю дочку своей сожительницы, предъявили обвинение. Так как после жестоких побоев девочка умерла, статью переквалифицировали. Дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По ней 25-летнему мужчине светит до 15 лет лишения свободы.

— Он начал сожительствовать с матерью потерпевшей с ноября 2017 года. С этого же времени он неоднократно, не менее 14 раз, избивал девочку ремнем и руками. Зная о происходящем, мать ребенка в правоохранительные органы не обращалась, — рассказали в Следственном комитете.

И уточнили — направили ходатайство прокурору. Теперь проверят и действия матери.

Малышка впала в кому еще в конце января. Тогда выяснилось — ребёнка жестоко избил отчим. Мужчина признался — да, было такое, но это он так воспитывал непослушную девочку.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Первый канал
Продажа авто, мото
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