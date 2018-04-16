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Двухлетняя девочка, которую до комы избил отчим, умерла
16 апреля 2018 11:02
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Почти четыре месяца теплилась надежда на благополучный исход этой истории, но увы. К сожалению, двухлетняя девочка, которую жестоко избил отчим, скончалась сегодня ночью в больнице.
Теперь будет новый поворот и в судьбе её истязателя. Мужчине, скорее всего, переквалифицируют статью на более тяжкую в связи с гибелью ребёнка (до этого дело шло по статье «Истязание»).
— Дело ещё на стадии расследования. Идут следственные действия, — рассказали в Следственном комитете.
Малышка впала в кому еще в конце января. Тогда выяснилось — ребёнка жестоко избил отчим. Мужчина признался — да, было такое, но это он так воспитывал непослушную девочку.
Мама ребёнка против мужчины ничего не имеет. Женщина ездила на программу Первого канала, где рассказала свою версию произошедшего — мол, девочка накануне потянулась за чем-то в ванной и на неё рухнула полка, а на следующий день малышке резко стало плохо — она упала без сознания. По словам Юлии, матери девочки, отчим сам одел и отвез девочку в районную больницу. На этой передаче мать девочки не нашла в зале ни одного слова поддержки.
Фото: Первый канал
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