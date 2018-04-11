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Фёдор Конюхов выпустил в парке Рыбинска белок
11 апреля 2018 08:11
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В Волжском парке Рыбинска поселили белок. 15 годовалых зверей привезли из Волховского питомника. Для белок с помощью кранов на верхушки деревьев прикрепили специальные домики, пониже, на высоте полутора метров, повесили кормушки.
— Со временем зверьки освоятся и начнут выходить из домиков днем, горожане смогут наблюдать за ними, — рассказал представитель Волховского беличьего питомника. — Возможно, зверьки привыкнут брать лакомство из рук. Волжский парк для белок — комфортная территория. При наличии достаточного количества корма белки вполне могут не только жить, но и приносить потомство в городской черте.
На заселение белок приехали глава Рыбинска Денис Добряков и известный российский путешественник Фёдор Конюхов, ему предложили выпустить в парк из клетки первого бельчонка.
В парке установят таблички с информацией о том, чем можно кормить зверьков — фундуком, кедровыми орешками, сушеными грибами, сухим хлебом, семечками подсолнечника, а что им категорически противопоказано — жареные семечки. Чтобы белок никто не обижал, за ними будут следить с помощью камер видеонаблюдения, а народная дружина будет патрулировать парк.
— Я надеюсь, что жители отнесутся к зверькам правильно, все мы заинтересованы, чтобы белки здесь прижились и радовали горожан, — рассказал руководитель добровольной народной дружины Анатолий Азаркин. — Просьба к жителям не обижать зверьков.
В конце марта одна дикая белка самостоятельно поселилась в Рыбинске на Аллее Славы. Посмотреть на рыжую красотку по выходным собираются толпы горожан.
Фото: администрация Рыбинска
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