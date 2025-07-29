«Кто придумал издеваться над детьми?»: в Ярославской области школьницы стригли газон ножницами

Жители Тутаева Ярославской области негодуют. Причиной стало фото, разлетевшееся по местным пабликам. На нем две школьницы в спецжилетах ножницами режут траву на газоне.
«Кто придумал издеваться над детьми? Вместо того, чтобы пустить рабочего с газонокосилкой или бензотриммером, работодатели отправили несовершеннолетних с ножницами в руках постригать газон! Интересно, кто придумал такую „изощренную пытку“? Это реальное издевательство!», — возмутился житель города в группе «ТИПИЧНЫЙ ТУТАЕВ» во «Вконтакте».
В администрации Тутаевского округа в ответ на запрос 76.RU сообщили, что школьницы работают от местного молодежного центра «Галактика». Но их не заставляют на постоянной основе стричь газон таким образом. Они получили ошибочное задание от одного из сотрудников.
«Действительно, ответственный сотрудник неверно поставил задачу. До руководства информация уже доведена. Подчеркиваем, что это не является систематической практикой благоустройства городских территорий. Дети не заменяют работников коммунальных служб и не выполняют объемные работы по покосу травы», — уточнили власти.