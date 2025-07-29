«Кто придумал издеваться над детьми?»: в Ярославской области школьницы стригли газон ножницами

Школьницы стригли газон ножницами Источник: ТИПИЧНЫЙ ТУТАЕВ / VK.com

Жители Тутаева Ярославской области негодуют. Причиной стало фото, разлетевшееся по местным пабликам. На нем две школьницы в спецжилетах ножницами режут траву на газоне.

«Кто придумал издеваться над детьми? Вместо того, чтобы пустить рабочего с газонокосилкой или бензотриммером, работодатели отправили несовершеннолетних с ножницами в руках постригать газон! Интересно, кто придумал такую „изощренную пытку“? Это реальное издевательство!», — возмутился житель города в группе «ТИПИЧНЫЙ ТУТАЕВ» во «Вконтакте».

В администрации Тутаевского округа в ответ на запрос 76.RU сообщили, что школьницы работают от местного молодежного центра «Галактика». Но их не заставляют на постоянной основе стричь газон таким образом. Они получили ошибочное задание от одного из сотрудников.