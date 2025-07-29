«Рассматриваем варианты»: власти отреагировали на обращение участника СВО, живущего в аварийном доме

Власти рассказали о судьбе аварийного дома в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле власти обсудили проблему жителя аварийного дома на улице Свердлова, 81. Участник СВО 42-летний Николай Люлин рассказывал, что остался единственным жильцом в разваливающейся двухэтажке. Но, как оказалось, помимо них с сестрой в доме осталась еще одна семья.

Директор департамента градостроительства мэрии Ярославля Александр Черневский на совещании мэра уточнил, что с Николаем вышли на связь представители администрации.

«Могу доложить, что мы связались с тем, кто обращался. Он не проживает в этом доме, проживает его сестра, и у нас есть еще одна семья, которая проживает в этом доме. Мы связались, пригласили их на встречу. Сейчас рассматриваем варианты решения данной проблемы. То есть контакт у нас есть», — прокомментировал Александр Черневский.

Николаю пообещали предоставить квартиру в многоквартирном доме на улице Колышкина в Заволжском районе. Здание предусмотрено под расселение жителей аварийного фонда. Сейчас степень его готовности оценивают в 54%. Мэр Ярославля Артём Молчанов сообщил, что Николаю могут предложить и другие варианты среди имеющихся в маневренном фонде города. Такие квартиры и комнаты могут предоставить по договору социального найма.

«Давайте посмотрим, если есть возможность рассмотреть варианты из имеющихся квартир, в Дзержинском районе вы говорили, на Труфанова», — предложил Артём Молчанов.