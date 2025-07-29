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Город Подробности «Рассматриваем варианты»: власти отреагировали на обращение участника СВО, живущего в аварийном доме

«Рассматриваем варианты»: власти отреагировали на обращение участника СВО, живущего в аварийном доме

Проблему обсудили на открытом совещании мэра Ярославля

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1 комментарий
Власти рассказали о судьбе аварийного дома в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВласти рассказали о судьбе аварийного дома в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти рассказали о судьбе аварийного дома в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле власти обсудили проблему жителя аварийного дома на улице Свердлова, 81. Участник СВО 42-летний Николай Люлин рассказывал, что остался единственным жильцом в разваливающейся двухэтажке. Но, как оказалось, помимо них с сестрой в доме осталась еще одна семья.

Директор департамента градостроительства мэрии Ярославля Александр Черневский на совещании мэра уточнил, что с Николаем вышли на связь представители администрации.

«Могу доложить, что мы связались с тем, кто обращался. Он не проживает в этом доме, проживает его сестра, и у нас есть еще одна семья, которая проживает в этом доме. Мы связались, пригласили их на встречу. Сейчас рассматриваем варианты решения данной проблемы. То есть контакт у нас есть», — прокомментировал Александр Черневский.

Николаю пообещали предоставить квартиру в многоквартирном доме на улице Колышкина в Заволжском районе. Здание предусмотрено под расселение жителей аварийного фонда. Сейчас степень его готовности оценивают в 54%. Мэр Ярославля Артём Молчанов сообщил, что Николаю могут предложить и другие варианты среди имеющихся в маневренном фонде города. Такие квартиры и комнаты могут предоставить по договору социального найма.

«Давайте посмотрим, если есть возможность рассмотреть варианты из имеющихся квартир, в Дзержинском районе вы говорили, на Труфанова», — предложил Артём Молчанов.

Ранее мы показывали, в каких условиях живет Николай Люлин.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Аварийный дом Переселение Застройка
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Комментарии
1
Гость
6 минут
Да уж, тут как ни крути надо пошевелитсяи придется что-то делать, а то дойдёт эта история до Путина или Бастрыкина, закачаются ножки у стульев местных. А то как-то не по понятием получается, говорят одно , а на деле всем пофиг.
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