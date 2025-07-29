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Лабиринты стеллажей: показываем изнутри склады известного магазина и аптечной сети в Ярославле

На Костромском шоссе открыли два логистических комплекса

546
5 комментариев
Показываем, как выглядят склады известных компаний в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем, как выглядят склады известных компаний в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем, как выглядят склады известных компаний в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

24 июля в Ярославле в индустриальном парке «Новосёлки» запустили в работу два новых логистических комплекса дискаунтера «Чижик» и аптечной сети «Апрель».

«В эти проекты уже инвестировано более 3,4 миллиарда рублей. Будет создано около 800 новых рабочих мест. Мы смогли убедить крупных инвесторов в необходимости строительства таких комплексов именно в Ярославской области. Благодаря их появлению наш регион стал логистическим центром для соседних областей — Вологодской, Костромской и Ивановской», — прокомментировал открытие складов губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Индустриальный парк «Новоселки» — это территория в промышленной зоне на Костромском шоссе площадью 94,91 га для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры. С 2020 года на территории индустриального парка действует новая льготная категория, согласно которой резиденты парка получают по упрощенной процедуре льготы по налогу на имущество и транспортному налогу — ставка 0% в течение 5 лет с момента включения в реестр резидентов парка.

Соглашение о строительстве логистического комплекса подписали на Петербургском экономическом форуме в 2023 году. По соседству с «Чижиком» стоит распределительный центр сети аптек «Апрель».

В этом материале показываем, как выглядят новые логистические центры.

Склад стоит на Костромском шоссе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСклад стоит на Костромском шоссе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Склад стоит на Костромском шоссе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На местах погрузки и разгрузки пока не так много машин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа местах погрузки и разгрузки пока не так много машин | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На местах погрузки и разгрузки пока не так много машин

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Открытие проходило в присутствии губернатора Ярославской области и директора департамента по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Group Василия Кошкина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОткрытие проходило в присутствии губернатора Ярославской области и директора департамента по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Group Василия Кошкина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Открытие проходило в присутствии губернатора Ярославской области и директора департамента по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Group Василия Кошкина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Склад ранее запустили в работу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСклад ранее запустили в работу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Склад ранее запустили в работу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Только посмотрите, сколько товаров! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТолько посмотрите, сколько товаров! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Только посмотрите, сколько товаров!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри кажется, что попал в лабиринт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри кажется, что попал в лабиринт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри кажется, что попал в лабиринт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

О строительстве склада стало известно в 2023 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUО строительстве склада стало известно в 2023 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

О строительстве склада стало известно в 2023 году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с полками стоят упаковочные машины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРядом с полками стоят упаковочные машины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с полками стоят упаковочные машины

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В одном ряду&nbsp;— 25 секторов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ одном ряду&nbsp;— 25 секторов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В одном ряду — 25 секторов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После открытия склада появились новые рабочие места | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосле открытия склада появились новые рабочие места | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После открытия склада появились новые рабочие места

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит место погрузки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядит место погрузки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит место погрузки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пустые поддоны складывают в отдельную зону | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПустые поддоны складывают в отдельную зону | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пустые поддоны складывают в отдельную зону

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все рабочие ходят в касках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе рабочие ходят в касках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все рабочие ходят в касках

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо основного склада имеется «холодный» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомимо основного склада имеется «холодный» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо основного склада имеется «холодный»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь хранят замороженные продукты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь хранят замороженные продукты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь хранят замороженные продукты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На склад все еще набирают сотрудников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа склад все еще набирают сотрудников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На склад все еще набирают сотрудников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для транспортировки товаров используют погрузчики | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля транспортировки товаров используют погрузчики | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для транспортировки товаров используют погрузчики

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Плакаты с правилами техники безопасности висят на стене | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПлакаты с правилами техники безопасности висят на стене | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Плакаты с правилами техники безопасности висят на стене

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

По соседству с «Чижиком» стоит склад аптечной сети «Апрель» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПо соседству с «Чижиком» стоит склад аптечной сети «Апрель» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По соседству с «Чижиком» стоит склад аптечной сети «Апрель»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь продолжаются работы по сборке стеллажей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь продолжаются работы по сборке стеллажей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь продолжаются работы по сборке стеллажей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Склад начали строить в 2024 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСклад начали строить в 2024 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Склад начали строить в 2024 году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Склад выглядит словно ангар для самолета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСклад выглядит словно ангар для самолета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Склад выглядит словно ангар для самолета

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В работу склад аптечной сети «Апрель» запустят чуть позже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ работу склад аптечной сети «Апрель» запустят чуть позже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В работу склад аптечной сети «Апрель» запустят чуть позже

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Предварительно, работы по оснащению склада закончат в конце 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПредварительно, работы по оснащению склада закончат в конце 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Предварительно, работы по оснащению склада закончат в конце 2025 года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы рассказывали, какие еще хабы планируют построить под Ярославлем.

ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
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Чижик Склад Сеть аптек Апрель Аптечная сеть Новоселки Индустриальный парк
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Комментарии
5
Гость
21 минута
Апрель на склад предлагает за "еду работать " ))) ищут рабов кто будет за 50 тыс вкалывать)) 100 минимум за такую работу, дураков мало .
Гость
1 час
один пиар чего стоит
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