Лабиринты стеллажей: показываем изнутри склады известного магазина и аптечной сети в Ярославле

Показываем, как выглядят склады известных компаний в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

24 июля в Ярославле в индустриальном парке «Новосёлки» запустили в работу два новых логистических комплекса дискаунтера «Чижик» и аптечной сети «Апрель».

«В эти проекты уже инвестировано более 3,4 миллиарда рублей. Будет создано около 800 новых рабочих мест. Мы смогли убедить крупных инвесторов в необходимости строительства таких комплексов именно в Ярославской области. Благодаря их появлению наш регион стал логистическим центром для соседних областей — Вологодской, Костромской и Ивановской», — прокомментировал открытие складов губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Индустриальный парк «Новоселки» — это территория в промышленной зоне на Костромском шоссе площадью 94,91 га для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры. С 2020 года на территории индустриального парка действует новая льготная категория, согласно которой резиденты парка получают по упрощенной процедуре льготы по налогу на имущество и транспортному налогу — ставка 0% в течение 5 лет с момента включения в реестр резидентов парка.

Соглашение о строительстве логистического комплекса подписали на Петербургском экономическом форуме в 2023 году. По соседству с «Чижиком» стоит распределительный центр сети аптек «Апрель».

В этом материале показываем, как выглядят новые логистические центры.

Склад стоит на Костромском шоссе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На местах погрузки и разгрузки пока не так много машин Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Открытие проходило в присутствии губернатора Ярославской области и директора департамента по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Group Василия Кошкина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Склад ранее запустили в работу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Только посмотрите, сколько товаров! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри кажется, что попал в лабиринт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

О строительстве склада стало известно в 2023 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с полками стоят упаковочные машины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В одном ряду — 25 секторов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После открытия склада появились новые рабочие места Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит место погрузки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пустые поддоны складывают в отдельную зону Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все рабочие ходят в касках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо основного склада имеется «холодный» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь хранят замороженные продукты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На склад все еще набирают сотрудников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для транспортировки товаров используют погрузчики Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Плакаты с правилами техники безопасности висят на стене Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

По соседству с «Чижиком» стоит склад аптечной сети «Апрель» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь продолжаются работы по сборке стеллажей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Склад начали строить в 2024 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Склад выглядит словно ангар для самолета Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В работу склад аптечной сети «Апрель» запустят чуть позже Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Предварительно, работы по оснащению склада закончат в конце 2025 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU