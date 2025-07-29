Лабиринты стеллажей: показываем изнутри склады известного магазина и аптечной сети в Ярославле

24 июля в Ярославле в индустриальном парке «Новосёлки» запустили в работу два новых логистических комплекса дискаунтера «Чижик» и аптечной сети «Апрель».
«В эти проекты уже инвестировано более 3,4 миллиарда рублей. Будет создано около 800 новых рабочих мест. Мы смогли убедить крупных инвесторов в необходимости строительства таких комплексов именно в Ярославской области. Благодаря их появлению наш регион стал логистическим центром для соседних областей — Вологодской, Костромской и Ивановской», — прокомментировал открытие складов губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Индустриальный парк «Новоселки» — это территория в промышленной зоне на Костромском шоссе площадью 94,91 га для размещения инженерной и транспортной инфраструктуры. С 2020 года на территории индустриального парка действует новая льготная категория, согласно которой резиденты парка получают по упрощенной процедуре льготы по налогу на имущество и транспортному налогу — ставка 0% в течение 5 лет с момента включения в реестр резидентов парка.
Соглашение о строительстве логистического комплекса подписали на Петербургском экономическом форуме в 2023 году. По соседству с «Чижиком» стоит распределительный центр сети аптек «Апрель».
В этом материале показываем, как выглядят новые логистические центры.
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