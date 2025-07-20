Ярославцев предупредили о сбоях в работе ТВ и радио

Ярославцев предупредили о сбоях теле- и радиовещания. Как сообщают в РТСР, перерывы в трансляции возможны 21 июля из-за работ на станции в Дубках.
«В это время будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — указано в сообщении.
Плановые работы могут отразиться на работе «Дисней», 36-м и 39-м телеканалах. Кроме того, возможны сбои на радиоволнах:
Комсомольская правда (96,2 МГц);
Радио Вера (98,3 МГц);
Радио России (99,1 МГц);
Новое радио (99,5 МГц);
Вести ФМ (99,9 МГц);
Радио 7 (101,7 МГц);
Русское Радио (102,6 МГц);
Радио Дача (103,3 МГц);
Дети ФМ (107,0 МГц);
Маяк (107,9 МГц);
Радио Гордость (98,7 МГц);
Радио Родных Дорог (93,0 МГц)
Кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала ожидаются в период с 8:00 до 17:00.