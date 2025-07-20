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Город Ярославцев предупредили о сбоях в работе ТВ и радио

Ярославцев предупредили о сбоях в работе ТВ и радио

Каких каналов и станций это коснется

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В РТСР предупредили о сбоях телевещания 21 июля | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUВ РТСР предупредили о сбоях телевещания 21 июля | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

В РТСР предупредили о сбоях телевещания 21 июля

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Ярославцев предупредили о сбоях теле- и радиовещания. Как сообщают в РТСР, перерывы в трансляции возможны 21 июля из-за работ на станции в Дубках.

«В это время будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — указано в сообщении.

Плановые работы могут отразиться на работе «Дисней», 36-м и 39-м телеканалах. Кроме того, возможны сбои на радиоволнах:

  • Комсомольская правда (96,2 МГц);

  • Радио Вера (98,3 МГц);

  • Радио России (99,1 МГц);

  • Новое радио (99,5 МГц);

  • Вести ФМ (99,9 МГц);

  • Радио 7 (101,7 МГц);

  • Русское Радио (102,6 МГц);

  • Радио Дача (103,3 МГц);

  • Дети ФМ (107,0 МГц);

  • Маяк (107,9 МГц);

  • Радио Гордость (98,7 МГц);

  • Радио Родных Дорог (93,0 МГц)

Кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала ожидаются в период с 8:00 до 17:00.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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