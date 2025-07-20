Ярославцев предупредили о сбоях в работе ТВ и радио

В РТСР предупредили о сбоях телевещания 21 июля Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Ярославцев предупредили о сбоях теле- и радиовещания. Как сообщают в РТСР, перерывы в трансляции возможны 21 июля из-за работ на станции в Дубках.

«В это время будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — указано в сообщении.

Плановые работы могут отразиться на работе «Дисней», 36-м и 39-м телеканалах. Кроме того, возможны сбои на радиоволнах:

Комсомольская правда (96,2 МГц);

Радио Вера (98,3 МГц);

Радио России (99,1 МГц);

Новое радио (99,5 МГц);

Вести ФМ (99,9 МГц);

Радио 7 (101,7 МГц);

Русское Радио (102,6 МГц);

Радио Дача (103,3 МГц);

Дети ФМ (107,0 МГц);

Маяк (107,9 МГц);

Радио Гордость (98,7 МГц);

Радио Родных Дорог (93,0 МГц)