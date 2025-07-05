Прокуратура проверит состояние дороги по маршруту школьного автобуса в Ярославском районе

Региональная прокуратура начала проверку дороги по маршруту школьного автобуса в Ярославском районе. Ранее в СМИ и в соцсетях жаловались на ужасное состояние дороги на участках ст. Лютово — д. Мокеевское, ст. Лютово — д. Бердицыно, д. Мокеевское — д. Сеславино.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании и ремонте автомобильной дороги, включая вопросы безопасности пассажирских перевозок», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.
По поручению прокурора области Климента Юрздицкого, прокурор Ярославского района Алексей Корнилов выехал на место. Вместе со специалистом ГИБДД он проверит дорожное покрытие на всём маршруте.
Судя по кадрам, дорога покрыта множеством крупных и глубоких выбоин.
При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования. Проверка находится на личном контроле у прокурора области Климента Юрздицкого.