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Город Прокуратура проверит состояние дороги по маршруту школьного автобуса в Ярославском районе

Прокуратура проверит состояние дороги по маршруту школьного автобуса в Ярославском районе

Поводом стали жалобы в соцсетях

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5 комментариев
Школьная дорога покрыта множеством выбоин | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramШкольная дорога покрыта множеством выбоин | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Школьная дорога покрыта множеством выбоин

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Региональная прокуратура начала проверку дороги по маршруту школьного автобуса в Ярославском районе. Ранее в СМИ и в соцсетях жаловались на ужасное состояние дороги на участках ст. Лютово — д. Мокеевское, ст. Лютово — д. Бердицыно, д. Мокеевское — д. Сеславино.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании и ремонте автомобильной дороги, включая вопросы безопасности  пассажирских перевозок», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По поручению прокурора области Климента Юрздицкого, прокурор Ярославского района Алексей Корнилов выехал на место. Вместе со специалистом ГИБДД он проверит дорожное покрытие на всём маршруте.

Судя по кадрам, дорога покрыта множеством крупных и глубоких выбоин.

На дороге — огромные ямы

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования. Проверка находится на личном контроле у прокурора области Климента Юрздицкого.

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Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
5
Гость
29 минут
Безопасные и качественные дороги.
Гость
51 минута
таких дорог тьма состояние как после бомбёжки а после освоения наших денег они становятся ещё хуже через пару месяцев
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