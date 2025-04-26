«Его мнение было важно для нас»: скончался почетный преподаватель ярославского вуза

Скончался почетный преподаватель, ученый Лев Кругликов Источник: Юридический факультет ЯрГУ / Vk.com











В Ярославле скончался ученый, правовед, почетный преподаватель ЯрГУ им. П. Г. Демидова Лев Кругликов. Ему было 85 лет. О смерти профессора сообщили на юридическом факультете университета 26 апреля.

«Лев Леонидович навсегда останется в нашей памяти, как яркий представитель Ярославской уголовно-правовой школы, выдающийся ученый, оставивший после себя богатое наследие научных трудов. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — отметили в ЯрГУ.

По поводу кончины Льва Кругликова высказалась и российский правовед Наталья Лопашенко:

«Уходит эпоха… Он фактически создал блестящую ярославскую уголовно-правовую школу, развил и расширил горизонты теории дифференциации уголовной ответственности. Мы знали его как большого ученого (и это останется, думаю, в истории науки навсегда), принципиального человека, чье мнение было всегда важно для всех нас. Ярославцам и близким — держитесь. Вечная память».

Лев Кругликов родился 11 января 1940 года. Окончил юридический факультет Томского государственного университета, аспирантуру Свердловского юридического института. В 1986 году защитил докторскую диссертацию. Работал в прокуратуре Омской области. С 1971 года преподавал в Свердловском юридическом институте. С 1972 года — в Ярославском государственном университете: возглавлял кафедру уголовного права и криминологии, был членом МАН ВШ и РАЕН, заслуженным деятелем науки РФ, почетным преподавателем ЯрГУ им. П. Г. Демидова, автором свыше 650 научных работ.