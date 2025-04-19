На Ярославскую область надвигается первая гроза. Когда испортится погода

На Ярославль надвигается первая гроза Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











19 апреля стало известно о надвигающейся грозе на Ярославль. В Министерстве региональной безопасности предупредили о кратковременных дождях. А таже сообщили, что в отдельных районах возможна гроза.

«При грозе порывы ветра до 15 м/с ожидаются местами по Ярославской области. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.

В Министерстве обратились к гражданам с просьбой быть внимательными и осторожными, а также напомнили, телефон экстренных служб — 112.