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Город На Ярославскую область надвигается первая гроза. Когда испортится погода

На Ярославскую область надвигается первая гроза. Когда испортится погода

Расскажем, каких изменений стоит ожидать

3 231
2 комментария
На Ярославль надвигается первая гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Ярославль надвигается первая гроза | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Ярославль надвигается первая гроза

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

19 апреля стало известно о надвигающейся грозе на Ярославль. В Министерстве региональной безопасности предупредили о кратковременных дождях. А таже сообщили, что в отдельных районах возможна гроза.

«При грозе порывы ветра до 15 м/с ожидаются местами по Ярославской области. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — сообщили в Министерстве региональной безопасности.

В Министерстве обратились к гражданам с просьбой быть внимательными и осторожными, а также напомнили, телефон экстренных служб — 112.

Ранее в беседе с 76.RU синоптики ярославского ЦГМС рассказали, когда стоит ждать первые грозы.

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Комментарии
2
-Митрич-
1 час
Ну и когда испортится погода?
Гость
39 минут
Про бАгровые реки на Яндекс картах что-то будет?
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