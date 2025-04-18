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Весна Уже скоро? Синоптики рассказали, когда в Ярославской области прогремит первая в этом году гроза

Уже скоро? Синоптики рассказали, когда в Ярославской области прогремит первая в этом году гроза

Публикуем прогноз погоды по дням

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Когда пройдет первая гроза в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКогда пройдет первая гроза в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Когда пройдет первая гроза в Ярославской области

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

20 и 21 апреля в Ярославской области могут возникнуть первые грозы. Об этом в беседе с 76.RU сообщили синоптики ярославского ЦГМС.

«Ближайшие условия для возникновения гроз появятся к воскресенью или к понедельнику [20 и 21 апреля]. Ждать их стоит на юге области», — отметили в ярославском ЦГМС.

Апрельские грозы считаются ранним явлением для природы. Хотя в 2024 году первая гроза в Ярославской области прошла и вовсе 1 апреля.

«Обычно в нашей полосе грозы бывают в мае. То, что грозы возникают в апреле, нельзя назвать нормой. По синоптическим условиям, гроз в апреле не должно быть. Но сами видите, какое тепло у нас, и будет еще теплее к выходным, поэтому вполне возможно, что после такого прогрева может возникнуть гроза», — уточнили в ярославском ЦГМС.

Грозы бывают двух видов: внутримассовые и фронтальные. Внутримассовые грозы возникают из-за местного прогрева воздуха, а фронтальные — из-за столкновения теплых и холодных воздушных масс. Как уточнили в ЦГМС, в нашем климатическом поясе чаще всего возникают фронтальные грозы.

Погода в Ярославле

  • В пятницу, 18 апреля, в течение суток прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью +9… +11 °С, днем +16… +18 °С;

  • в субботу, 19 апреля, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура ночью повысится до +12… +14 °С, днем +21… +23 °С;

  • в воскресенье, 20 апреля, будет малооблачная погода, небольшой дождь. Ночью +13… +15 °С, днем +14… +16 °С, ветер слабый;

  • в понедельник, 21 апреля, в течение суток прогнозируется переменная облачность. Температура ночью +10… +12 °С, днем +20… +22 °С;

  • во вторник, 22 апреля, прогнозируется переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +8… +10 °С, днем +17… +19 °С, ветер восточный, умеренный.

На днях Ярославль накрыло туманом. Город будто стал локацией для съемки триллера. Показываем атмосферные фотографии — по ссылке.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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