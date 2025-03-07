Территория в Брагине превратилась в район «Аквилонов»: считаем магазины с одинаковыми названиями

Забавная ситуация сложилась на улице Труфанова в Дзержинском районе Ярославля. Многие помнят, что здесь, недалеко от бывшего кинотеатра «Победа» (а сейчас торгового центра), располагался магазин «Аквилон». Он работал с 2001 до 2023 года. В декабре 2023 года здание со скандалом снесли. Многие продавцы и покупатели были против закрытия торгового комплекса. Однако мэрия решила по-другому. Землю выставили на торги. Право арендовать ее под строительство нового торгового центра выиграла компания «АСТ».
Стройка уже идет. Ввести новый объект в эксплуатацию должны во втором квартале 2025 года. Интересно, что назвать его собираются «Аквилон».
— Пока предполагаем такое название, — сообщила порталу 76.RU владелица и директор компании «АСТ» Гузял Зайчикова.
Но самое интересное, что это будет не единственный «Аквилон» в данном месте. Через дорогу после закрытия старого «Аквилона» открылся новый «Аквилон» — павильон, в который переехала часть предпринимателей из снесенного комплекса. Кроме того, продавцы снесенного магазина активно используют узнаваемое название в объявлениях на своих торговых точках. Так появился «Аквилон» в здании торгового центра «Победа» и «Продукты из Аквилона» в новом торговом комплексе напротив строящегося объекта.
Аквилон — это древнеримское название северо-восточного или северного ветра. Но жители Брагина подметили, что при прочтении наоборот слово выглядит как «ноливка», что более привычно уху русского человека. Поэтому иногда между собой называли комплекс именно так.
Смотрим, как это выглядит.