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Территория «Аквилонов» в Брагине
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Город Снос «Аквилона» Территория в Брагине превратилась в район «Аквилонов»: считаем магазины с одинаковыми названиями

Территория в Брагине превратилась в район «Аквилонов»: считаем магазины с одинаковыми названиями

Они расположены в Ярославле в нескольких метрах друг от друга

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11 комментариев
На расстоянии нескольких метров друг от друга открылось несколько магазинов с одинаковыми названиями | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUНа расстоянии нескольких метров друг от друга открылось несколько магазинов с одинаковыми названиями | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

На расстоянии нескольких метров друг от друга открылось несколько магазинов с одинаковыми названиями

Источник:

Забавная ситуация сложилась на улице Труфанова в Дзержинском районе Ярославля. Многие помнят, что здесь, недалеко от бывшего кинотеатра «Победа» (а сейчас торгового центра), располагался магазин «Аквилон». Он работал с 2001 до 2023 года. В декабре 2023 года здание со скандалом снесли. Многие продавцы и покупатели были против закрытия торгового комплекса. Однако мэрия решила по-другому. Землю выставили на торги. Право арендовать ее под строительство нового торгового центра выиграла компания «АСТ».

Стройка уже идет. Ввести новый объект в эксплуатацию должны во втором квартале 2025 года. Интересно, что назвать его собираются «Аквилон».

— Пока предполагаем такое название, — сообщила порталу 76.RU владелица и директор компании «АСТ» Гузял Зайчикова.

Но самое интересное, что это будет не единственный «Аквилон» в данном месте. Через дорогу после закрытия старого «Аквилона» открылся новый «Аквилон» — павильон, в который переехала часть предпринимателей из снесенного комплекса. Кроме того, продавцы снесенного магазина активно используют узнаваемое название в объявлениях на своих торговых точках. Так появился «Аквилон» в здании торгового центра «Победа» и «Продукты из Аквилона» в новом торговом комплексе напротив строящегося объекта.

Так выглядел изначальный «Аквилон». Его снесли в 2023 году | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUТак выглядел изначальный «Аквилон». Его снесли в 2023 году | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Так выглядел изначальный «Аквилон». Его снесли в 2023 году

Источник:

Аквилон — это древнеримское название северо-восточного или северного ветра. Но жители Брагина подметили, что при прочтении наоборот слово выглядит как «ноливка», что более привычно уху русского человека. Поэтому иногда между собой называли комплекс именно так.

Смотрим, как это выглядит.

Павильон, куда переехала часть предпринимателей из старого «Аквилона», тоже назвали «Аквилоном» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПавильон, куда переехала часть предпринимателей из старого «Аквилона», тоже назвали «Аквилоном» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Так новый «Авилон» выглядит изнутри | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак новый «Авилон» выглядит изнутри | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Покупатели старого «Аквилона» теперь ходят в новый | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПокупатели старого «Аквилона» теперь ходят в новый | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Еще одно место с названием «Аквилон» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕще одно место с названием «Аквилон» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Это торговая точка в ТЦ&nbsp;«Победа» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто торговая точка в ТЦ&nbsp;«Победа» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
А вот и еще один наследник и «Аквилона» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА вот и еще один наследник и «Аквилона» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Здесь тоже ждут покупателей из легендарного снесенного магазина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь тоже ждут покупателей из легендарного снесенного магазина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Это новый строящийся «Аквилон» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭто новый строящийся «Аквилон» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Сдать его должны во втором квартале 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСдать его должны во втором квартале 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На втором этаже обещают фитнес-клуб, на первом&nbsp;— продукты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа втором этаже обещают фитнес-клуб, на первом&nbsp;— продукты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
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Аквилон Магазин Торговля
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Комментарии
11
Гость
9 часов
мкр-н. Аквилон
Гость
7 марта, 19:43
КБ не считали?
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