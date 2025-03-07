Территория в Брагине превратилась в район «Аквилонов»: считаем магазины с одинаковыми названиями

На расстоянии нескольких метров друг от друга открылось несколько магазинов с одинаковыми названиями Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Забавная ситуация сложилась на улице Труфанова в Дзержинском районе Ярославля. Многие помнят, что здесь, недалеко от бывшего кинотеатра «Победа» (а сейчас торгового центра), располагался магазин «Аквилон». Он работал с 2001 до 2023 года. В декабре 2023 года здание со скандалом снесли. Многие продавцы и покупатели были против закрытия торгового комплекса. Однако мэрия решила по-другому. Землю выставили на торги. Право арендовать ее под строительство нового торгового центра выиграла компания «АСТ».

Стройка уже идет. Ввести новый объект в эксплуатацию должны во втором квартале 2025 года. Интересно, что назвать его собираются «Аквилон».

— Пока предполагаем такое название, — сообщила порталу 76.RU владелица и директор компании «АСТ» Гузял Зайчикова.

Но самое интересное, что это будет не единственный «Аквилон» в данном месте. Через дорогу после закрытия старого «Аквилона» открылся новый «Аквилон» — павильон, в который переехала часть предпринимателей из снесенного комплекса. Кроме того, продавцы снесенного магазина активно используют узнаваемое название в объявлениях на своих торговых точках. Так появился «Аквилон» в здании торгового центра «Победа» и «Продукты из Аквилона» в новом торговом комплексе напротив строящегося объекта.

Так выглядел изначальный «Аквилон». Его снесли в 2023 году Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU











Аквилон — это древнеримское название северо-восточного или северного ветра. Но жители Брагина подметили, что при прочтении наоборот слово выглядит как «ноливка», что более привычно уху русского человека. Поэтому иногда между собой называли комплекс именно так.