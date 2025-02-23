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Город «Довольно холодно»: каким будет конец февраля в Ярославле и Центральной России

«Довольно холодно»: каким будет конец февраля в Ярославле и Центральной России

Прогноз на неделю

4 415
14 комментариев
Прогноз погоды на конец февраля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПрогноз погоды на конец февраля | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Прогноз погоды на конец февраля

Источник:

В Ярославской области в последнюю неделю февраля распогодится. Ночами будет морозно, но днем солнце начнет припекать.

— В Центральной России фон атмосферного давления сохранится повышенный, поэтому условий для развития снеговых облаков не будет. В такой ситуации по ночам будет довольно холодно, а вот днем солнце компенсирует потери тепла, и столбики термометров покажут 0…−5 °C, в конце рабочей недели возможны локальные оттепели до 0…+3 °C, — рассказали специалисты центра «Фобос».

Погода по дням:

  • 24 февраля в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода, на дорогах гололедица; ночью -8…-10 °C, днем -1…-3 °C, ветер северный, умеренный;

  • 26 февраля в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью -7…-9 °C, днем 0…-2 °C, ветер слабый;

  • 27 февраля ожидается малооблачная погода; ночью -5…-7 °C, днем +1…+3 °C, ветер слабый.

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Комментарии
14
Гость
23 февраля, 21:34
Достала серость зимней суеты! Дожди, морозы жутко надоели. Мне хочется весенней красоты И мартовской мелодии капели! И чтобы чаще радовал прогноз Обогревая землю, всю до донца.. ... Мне хочется весеннего тепла, Большого оживления природы.. Скорее бы в туман зима ушла, Забрав с собой погодные невзгоды! Устала от коварной мерзлоты И серости унылых, зимних буден...
Гость
23 февраля, 23:58
Не припомню такой серой и слякотной зимы. Реально устали от нее. Лучше бы пусть поморозней, но с солнцем. И желательно покороче. А так - и ноябрь уже зима по сути, и март еще зима.
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