«Довольно холодно»: каким будет конец февраля в Ярославле и Центральной России

— В Центральной России фон атмосферного давления сохранится повышенный, поэтому условий для развития снеговых облаков не будет. В такой ситуации по ночам будет довольно холодно, а вот днем солнце компенсирует потери тепла, и столбики термометров покажут 0…−5 °C, в конце рабочей недели возможны локальные оттепели до 0…+3 °C, — рассказали специалисты центра «Фобос».