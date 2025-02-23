«Довольно холодно»: каким будет конец февраля в Ярославле и Центральной России

В Ярославской области в последнюю неделю февраля распогодится. Ночами будет морозно, но днем солнце начнет припекать.
— В Центральной России фон атмосферного давления сохранится повышенный, поэтому условий для развития снеговых облаков не будет. В такой ситуации по ночам будет довольно холодно, а вот днем солнце компенсирует потери тепла, и столбики термометров покажут 0…−5 °C, в конце рабочей недели возможны локальные оттепели до 0…+3 °C, — рассказали специалисты центра «Фобос».
Погода по дням:
24 февраля в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода, на дорогах гололедица; ночью -8…-10 °C, днем -1…-3 °C, ветер северный, умеренный;
26 февраля в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью -7…-9 °C, днем 0…-2 °C, ветер слабый;
27 февраля ожидается малооблачная погода; ночью -5…-7 °C, днем +1…+3 °C, ветер слабый.