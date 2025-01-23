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Город В Ярославле не хватило денег на очистку пруда за Волгой. В чем проблема

В Ярославле не хватило денег на очистку пруда за Волгой. В чем проблема

Ответ властей

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5 комментариев

В 2025 году не будут продолжать работы по очистке пруда на Папанина

Источник:

Жители Заволжского района Ярославля пожаловались властям на очистку пруда на улице Папанина в районе дома 27. Работы начали в 2024 году, но не довели до конца. По словам местных жителей, причина в том, что закончились деньги.

— Пруд на Папанина почистили в прошлом году на 50 процентов. Обещали закончить в 2025 году, — написала Валентина в соцсетях губернатора Михаила Евраева.

В мэрии сообщили ярославцам, что очистка пруда в 2025 году не планируется, поскольку в прошлом году уже была очищена значительная часть его акватории.

— На территории города Ярославля имеется более 60 прудов. В 2023 году произведена механическая очистка 27 прудов, в 2024 — 32. При этом, начиная с 2022 года, производится ежегодная механическая очистка пруда на улице Папанина. В связи с тем, что в 2024 году произведена глубокая механическая очистка пруда на большей части его акватории, проведение работ по очистке водного объекта в текущем году не запланировано, — сообщили в городской администрации.

Как оказалось, деньги на очистку пруда на Папанина выделяла депутат областной думы Ольга Горшунова. Целевое финансирование было только на 2024 год. В этом году его уже нет.

— В рамках реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!» по направлению инициативное бюджетирование «Очистка пруда на улице Папанина в Ярославле» депутатом Ярославской областной Думы Ольгой Горшуновой выделены средства в размере 570 933 рублей на механизированную очистку пруда в районе дома 27 по улице Папанина в Заволжском районе города Ярославля с применением специального плавучего средства. В текущем году средств по данному направлению не выделено, — пояснили в мэрии Ярославля.

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Комментарии
5
Гость
37 минут
потому что мы строим многополярный мир и содержим всех кроме себя
Гость
31 минута
Спасибо депутату, но почему мы про депутатов ничего не знаем, ни плохого, ни хорошего, а деньги как обычно - половину на почте украли...
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