В Ярославле не хватило денег на очистку пруда за Волгой. В чем проблема

В 2025 году не будут продолжать работы по очистке пруда на Папанина Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Жители Заволжского района Ярославля пожаловались властям на очистку пруда на улице Папанина в районе дома 27. Работы начали в 2024 году, но не довели до конца. По словам местных жителей, причина в том, что закончились деньги.

— Пруд на Папанина почистили в прошлом году на 50 процентов. Обещали закончить в 2025 году, — написала Валентина в соцсетях губернатора Михаила Евраева.

В мэрии сообщили ярославцам, что очистка пруда в 2025 году не планируется, поскольку в прошлом году уже была очищена значительная часть его акватории.

— На территории города Ярославля имеется более 60 прудов. В 2023 году произведена механическая очистка 27 прудов, в 2024 — 32. При этом, начиная с 2022 года, производится ежегодная механическая очистка пруда на улице Папанина. В связи с тем, что в 2024 году произведена глубокая механическая очистка пруда на большей части его акватории, проведение работ по очистке водного объекта в текущем году не запланировано, — сообщили в городской администрации.

Как оказалось, деньги на очистку пруда на Папанина выделяла депутат областной думы Ольга Горшунова. Целевое финансирование было только на 2024 год. В этом году его уже нет.