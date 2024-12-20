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Дороги и транспорт «Шли пешком»: Ярославль встал в пробки из-за ледяного дождя

«Шли пешком»: Ярославль встал в пробки из-за ледяного дождя

Какую погоду синоптики прогнозируют дальше

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Авария в центре и пробка за Волгой в Ярославле

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Утром в пятницу, 20 декабря, Ярославль встал в 8-балльные пробки. Главной причиной заторов стал ледяной дождь. В сложных погодных условиях транспорт двигался медленеее обычного. Кроме того, ситуацию усугубил ряд мелких аварий.

— На Октябрьском мосту было ДТП, Заволга стояла. Пришлось идти на работу пешком от Красноборской до Дачной, — рассказал житель Заволжского района.

Из-за пробки за Волгой люди шли на работу пешком

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Еще одна авария произошла утром в центре города — на пересечении проспекта Октября и улицы Победы. Она также затруднила ситуацию на дорогах. Были мелкие ДТП на Московском проспекте.

ДТП на перекрестке проспекта Октября и улицы Победы

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Как говорят синоптики, осадки в виде снега, переходящего дождь, продолжатся до 18 часов 20 декабря. При этом днем ожидается -2…+3 градуса.

— В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, днем возможен сход снега с крыш, — предупредили ярославцев в МЧС.

В мэрии города отчитались, что «Горзеленхозстрой» сейчас при уборке улиц уделяет особое внимание обработке дорог и тротуаров — их посыпают песко-соляной смесью и поливают противогололедным реагентом.

— Сейчас на улицах Ярославля работают 40 комбинированных дорожных машин, 42 тракторные щетки, 21 фронтовой погрузчик, 2 грейдера, 6 пескоразбрасывателей, 37 самосвалов. А также 155 рабочих предприятия обрабатывают пешеходные зоны, — сообщили власти.

В субботу, 21 декабря, Ярославский ЦГМС также прогнозирует небольшие дожди и мокрый снег. В отдельных районах гололед. Температура воздуха ночью и днем: -2…+3 градуса. В воскресенье, 22 декабря, станет прохладнее: ночью: -1…-6 градусов, днем: 0…-5 градусов. Днем местами небольшой снег. На дорогах по-прежнему гололедица.

А вы как добрались до места назначенитя утром?

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