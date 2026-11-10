Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 750мм 75%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,66
EUR 92,70
Неадекват порезал девушку в «КБ»
Новые камеры
Приговор за смертельное ДТП
Каталог новостроек Ярославля
Мусорные перестановки
Что сейчас с пешеходным центром
Какой будет зима
Развлечения Marvel потирает ручки. Главу DC уволили — что будет с фильмами про Супермена, Бэтмена и Чудо-женщину

Marvel потирает ручки. Главу DC уволили — что будет с фильмами про Супермена, Бэтмена и Чудо-женщину

Одни фанаты супергероики в шоке, другие не скрывают радости

649
Буквально в октябре студия Джеймса Ганна выпустила боди-хоррор «Глиноликий» (18+) | Источник: jamesgunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Буквально в октябре студия Джеймса Ганна выпустила боди-хоррор «Глиноликий» (18+) | Источник: jamesgunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Буквально в октябре студия Джеймса Ганна выпустила боди-хоррор «Глиноликий» (18+)

Источник:

jamesgunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Большое и неожиданное событие в западной киноиндустрии — Джеймс Ганн и Питер Сафран покинут руководящие посты в DC Studios с 1 декабря. Это одна из двух ведущих мировых студий по созданию супергеройских фильмов и сериалов: Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен и Лига Справедливости — их рук дело. К слову, уже объявлено, кто встанет у руля, — новым шефом назначен выходец из Marvel Studios Джереми Лэтчем.

Перестановка ошарашила фанатов по всему миру, поскольку еще месяц назад компания Skydance объявила, что Ганн и Сафран сохранят свои должности после слияния Paramount и WB. Официальная причина смены руководства не называется, однако, судя по всему, новые владельцы остались недовольны финансовыми результатами студии.

Перезапуск, который не выстрелил?

Ганн и Сафран заняли свои кресла больших боссов в DC Studios четыре года назад. Первый отвечал за творчество, его коллега — за производственные и бизнес-процессы. Перед ними стояла задача перезапустить направление супергеройских фильмов и сериалов, создав полноценного конкурента кинематографической вселенной Marvel. Примечательно, что сам Джеймс Ганн до этого создал успешную трилогию «Стражи Галактики» (12+) как раз под эгидой Marvel.

За последние пару лет DC выпустил ряд проектов, однако кассовые результаты некоторых картин оказались неоднозначным. Первым был «Супермен» (18+) — фильм собрал 618 млн долларов по миру, однако с учетом расходов на производство и маркетинг, которые оцениваются примерно в 350 млн, финансовый успех блокбастера не столь очевиден. Обычно аналитики советуют пользоваться следующей усредненной схемой — когда фильм собирает в два раза больше своего бюджета, он выходит в 0. И лишь всё остальное — чистая прибыль.

В этом году вышла «Супергёрл» (18+), однако сестра Супермена провалилась в прокате: удалось собрать 126 млн долларов при бюджете в 170 млн (и это без учета маркетинга). В октябре покорять большие экраны отправился «Глиноликий» (18+) (в российских кинотеатрах в теневом прокате фильм проходит как «Клэйфейс») — на текущий момент боди-хоррор заработал порядка 110 млн долларов по миру при бюджете в 44 млн. Однако в плане сериалов у DC всё было гораздо лучше: «Миротворец» (18+) и «Фонари» (18+) понравились зрителям, у проектов отличные просматриваемость и рейтинги.

Бывший рестлер Джон Сина отлично воплотил Миротворца на экране | Источник: jamesgunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Бывший рестлер Джон Сина отлично воплотил Миротворца на экране | Источник: jamesgunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бывший рестлер Джон Сина отлично воплотил Миротворца на экране

Источник:

jamesgunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сериал «Фонари» (18+) заинтересует даже тех, кто далек от супергероики,&nbsp;— здесь чувствуется дух «Настоящего детектива» (18+) | Источник: jamesgunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Сериал «Фонари» (18+) заинтересует даже тех, кто далек от супергероики,&nbsp;— здесь чувствуется дух «Настоящего детектива» (18+) | Источник: jamesgunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сериал «Фонари» (18+) заинтересует даже тех, кто далек от супергероики, — здесь чувствуется дух «Настоящего детектива» (18+)

Источник:

jamesgunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Джеймс Ганн уже прокомментировал свой уход с поста руководителя DC Studios:

— Когда я был ребенком, я писал и рисовал свои комиксы, в которых сочетались частички персонажей DC и мои идеи. Иметь полный доступ к этим персонажам, чтобы делать всё, что мы захотим, было воплощением мечты. Когда мне только предложили эту должность, я не знал, хочу ли эту работу, но я просто не мог упустить эту возможность. Моя работа в DC Studios была, мягко говоря, тяжелой. За последние четыре года я украл это время как у себя, так и у своих близких. Это не значит, что с DC окончательно покончено. Мы с Сафраном только что подписались на другой проект, который я пишу: посмотрим, к чему это приведет.

Любители вселенной DC (да и в целом всей супергероики) разбились на два лагеря: одни шокированы изменениями и не скрывают печали, что Ганну не дали реализовать свой замысел, другие радуются, поскольку считают уже вышедшие проекты слабыми. Верным ли решением стало увольнение Джеймса покажет время, рейтинги и сборы следующих фильмов и сериалов.

Что будет с новыми фильмами DC

По данным The Wall Street Journal, режиссер намеревался ввести Бэтмена и Чудо-женщину в киновселенную DC в 2028 году, а сформировать Лигу Справедливости — к 2031-му. Однако теперь неизвестно, что будет с этими планами. Из ближайших крупных картин студии — сиквел «Супермена» под названием «Человек завтрашнего дня». Его выпуск намечен на лето 2027 года, пока что информации о переносе не было. Возможно, именно там презентуют «Чудо-женщину».

Один из немногих кадров со съемок «Человека завтрашнего дня» | Источник: jamesgunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Один из немногих кадров со съемок «Человека завтрашнего дня» | Источник: jamesgunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Один из немногих кадров со съемок «Человека завтрашнего дня»

Источник:

jamesgunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В пошатнувшемся положении оказался сиквел «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном. Сразу отметим, что этот фильм хоть и создают под брендом DC, он не связан со вселенной, которую перезапускал Джеймс Ганн, — то есть это просто отдельный блокбастер про Темного рыцаря. Выход продолжения запланирован на 2028-й, однако именно в этот год должна состояться и презентация официального Бэтмена обновленной киновселенной в картине «Отважный и смелый». Думаем, все понимают, что две многомиллионные работы про одного персонажа точно не могут существовать так близко.

К слову, The Hollywood Reporter пишет, что причиной увольнения Джеймса Ганна и Питера Сафрана стали финансовые результаты их фильмов в прокате. А Puck News сообщает, что планы по проектам и датам их выхода, скорее всего, будут пересмотрены. За исключением того, что уже снято.

Здесь стоит упомянуть еще один момент из материала The Hollywood Reporter, согласно которому Ганн и Сафран отчитывались напрямую высшему руководству, — теперь же новый глава Джереми Лэтчем будет докладывать о работе в отдел уровнем ниже. То есть, по сути, DC Studios теряют свою автономию и особый статус. Отразится ли это на качестве фильмов и графике их выхода — пока неизвестно.

Любите кино про супергероев?

Да, я фанат темной вселенной DC
Да, обожаю Marvel
Не люблю такие фильмы
ПО ТЕМЕ
Михаил ЕфремовМихаил Ефремов
Михаил Ефремов
шеф-редактор NN.RU
Фильм Комикс Марвел Увольнение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
10 ноября, 17:35
Джеймс Ганн и Питер Сафран пытались перезапустить супергеройское направление, но, видимо, не хватило ресурсов.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Понимаю, что делаю фигню, но делаю»: 42-летняя редактор едва не лишилась сбережений под гипнозом «инспектора ФСБ» — что ее остановило
Миледи Винтер
Мнение
«Словно акулы бросаются на деньги»: гневная колонка журналиста о современных ценах на ремонт
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Что в России «модно и дорого», в Азии — дешевый ширпотреб. Шопоголик — о том, как закупается в Китае на год вперед
Лейсан Загитова
Мнение
Дело не только в холестерине: кардиолог разоблачила миф о «чистке сосудов за месяц» и рассказала, как избежать инсульта
Екатерина Воронова
Мнение
«Три дня были словно на другой планете»: туристка побывала на плато Укок на границе с Монголией — зачем туда ехать
Анастасия Романова
Рекомендуем