Marvel потирает ручки. Главу DC уволили — что будет с фильмами про Супермена, Бэтмена и Чудо-женщину

Буквально в октябре студия Джеймса Ганна выпустила боди-хоррор «Глиноликий» (18+) Источник: jamesgunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Большое и неожиданное событие в западной киноиндустрии — Джеймс Ганн и Питер Сафран покинут руководящие посты в DC Studios с 1 декабря. Это одна из двух ведущих мировых студий по созданию супергеройских фильмов и сериалов: Супермен, Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен и Лига Справедливости — их рук дело. К слову, уже объявлено, кто встанет у руля, — новым шефом назначен выходец из Marvel Studios Джереми Лэтчем.

Перестановка ошарашила фанатов по всему миру, поскольку еще месяц назад компания Skydance объявила, что Ганн и Сафран сохранят свои должности после слияния Paramount и WB. Официальная причина смены руководства не называется, однако, судя по всему, новые владельцы остались недовольны финансовыми результатами студии.

Перезапуск, который не выстрелил?

Ганн и Сафран заняли свои кресла больших боссов в DC Studios четыре года назад. Первый отвечал за творчество, его коллега — за производственные и бизнес-процессы. Перед ними стояла задача перезапустить направление супергеройских фильмов и сериалов, создав полноценного конкурента кинематографической вселенной Marvel. Примечательно, что сам Джеймс Ганн до этого создал успешную трилогию «Стражи Галактики» (12+) как раз под эгидой Marvel.

За последние пару лет DC выпустил ряд проектов, однако кассовые результаты некоторых картин оказались неоднозначным. Первым был «Супермен» (18+) — фильм собрал 618 млн долларов по миру, однако с учетом расходов на производство и маркетинг, которые оцениваются примерно в 350 млн, финансовый успех блокбастера не столь очевиден. Обычно аналитики советуют пользоваться следующей усредненной схемой — когда фильм собирает в два раза больше своего бюджета, он выходит в 0. И лишь всё остальное — чистая прибыль.

В этом году вышла «Супергёрл» (18+), однако сестра Супермена провалилась в прокате: удалось собрать 126 млн долларов при бюджете в 170 млн (и это без учета маркетинга). В октябре покорять большие экраны отправился «Глиноликий» (18+) (в российских кинотеатрах в теневом прокате фильм проходит как «Клэйфейс») — на текущий момент боди-хоррор заработал порядка 110 млн долларов по миру при бюджете в 44 млн. Однако в плане сериалов у DC всё было гораздо лучше: «Миротворец» (18+) и «Фонари» (18+) понравились зрителям, у проектов отличные просматриваемость и рейтинги.

Бывший рестлер Джон Сина отлично воплотил Миротворца на экране Источник: jamesgunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Сериал «Фонари» (18+) заинтересует даже тех, кто далек от супергероики, — здесь чувствуется дух «Настоящего детектива» (18+) Источник: jamesgunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Джеймс Ганн уже прокомментировал свой уход с поста руководителя DC Studios:

— Когда я был ребенком, я писал и рисовал свои комиксы, в которых сочетались частички персонажей DC и мои идеи. Иметь полный доступ к этим персонажам, чтобы делать всё, что мы захотим, было воплощением мечты. Когда мне только предложили эту должность, я не знал, хочу ли эту работу, но я просто не мог упустить эту возможность. Моя работа в DC Studios была, мягко говоря, тяжелой. За последние четыре года я украл это время как у себя, так и у своих близких. Это не значит, что с DC окончательно покончено. Мы с Сафраном только что подписались на другой проект, который я пишу: посмотрим, к чему это приведет.

Любители вселенной DC (да и в целом всей супергероики) разбились на два лагеря: одни шокированы изменениями и не скрывают печали, что Ганну не дали реализовать свой замысел, другие радуются, поскольку считают уже вышедшие проекты слабыми. Верным ли решением стало увольнение Джеймса покажет время, рейтинги и сборы следующих фильмов и сериалов.

Что будет с новыми фильмами DC

По данным The Wall Street Journal, режиссер намеревался ввести Бэтмена и Чудо-женщину в киновселенную DC в 2028 году, а сформировать Лигу Справедливости — к 2031-му. Однако теперь неизвестно, что будет с этими планами. Из ближайших крупных картин студии — сиквел «Супермена» под названием «Человек завтрашнего дня». Его выпуск намечен на лето 2027 года, пока что информации о переносе не было. Возможно, именно там презентуют «Чудо-женщину».

Один из немногих кадров со съемок «Человека завтрашнего дня» Источник: jamesgunn / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В пошатнувшемся положении оказался сиквел «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном. Сразу отметим, что этот фильм хоть и создают под брендом DC, он не связан со вселенной, которую перезапускал Джеймс Ганн, — то есть это просто отдельный блокбастер про Темного рыцаря. Выход продолжения запланирован на 2028-й, однако именно в этот год должна состояться и презентация официального Бэтмена обновленной киновселенной в картине «Отважный и смелый». Думаем, все понимают, что две многомиллионные работы про одного персонажа точно не могут существовать так близко.

К слову, The Hollywood Reporter пишет, что причиной увольнения Джеймса Ганна и Питера Сафрана стали финансовые результаты их фильмов в прокате. А Puck News сообщает, что планы по проектам и датам их выхода, скорее всего, будут пересмотрены. За исключением того, что уже снято.

Здесь стоит упомянуть еще один момент из материала The Hollywood Reporter, согласно которому Ганн и Сафран отчитывались напрямую высшему руководству, — теперь же новый глава Джереми Лэтчем будет докладывать о работе в отдел уровнем ниже. То есть, по сути, DC Studios теряют свою автономию и особый статус. Отразится ли это на качестве фильмов и графике их выхода — пока неизвестно.