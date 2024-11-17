Картины, мебель, посуда: какие артефакты можно найти в ярославском доме, который оставили хозяева
В старом жилище осталась часть быта бывших хозяев
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Часто бывает, что из деревенских домов уходит жизнь. Люди переезажют, умирают, продают дома — причин может быть много. Когда жильцы покидают дом, то не все вещи влезают в чемодан. Часть прошлого остается пылиться в брошенном доме.
В этом материале фотограф 76.RU изучил старый дом в деревушке вблизи Ярославля. Внутри висят красивые картины, портреты Ленина, куча бытовых предметов и книг.