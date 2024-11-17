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Город Правда вымирают? фоторепортаж Картины, мебель, посуда: какие артефакты можно найти в ярославском доме, который оставили хозяева

Картины, мебель, посуда: какие артефакты можно найти в ярославском доме, который оставили хозяева

В старом жилище осталась часть быта бывших хозяев

1 308
16 комментариев

Разглядываем забытые вещи в заброшенном доме

Часто бывает, что из деревенских домов уходит жизнь. Люди переезажют, умирают, продают дома — причин может быть много. Когда жильцы покидают дом, то не все вещи влезают в чемодан. Часть прошлого остается пылиться в брошенном доме.

В этом материале фотограф 76.RU изучил старый дом в деревушке вблизи Ярославля. Внутри висят красивые картины, портреты Ленина, куча бытовых предметов и книг.

К дому подойти можно, а вот дальше путь перекрыт зарослями

При входе в дом нас встречают картины, книги и различная мебель

Бесхозные стулья и куртки валяются на полу веранды

Бывшее окно стало частью стены

Проход сильно покосило

В доме встречаются разные вещи

Кухня опустела

Пара чашек, кроссворды и портреты советских вождей остались от прошлых жильцов

Вешалка, украшенная хохломой, уже никому не нужна

Кто-то замешивал цемент в доме

Еще несколько картин и целая полка книг

Домашние тапки покрылись пылью и скомканной паутиной

Портрет Ленина и «Девочка с персиками» стоят на перевернутом матрасе

Интересное увлечение бывших хозяев

Среди картин лежала книга со сказками

Это не дом, а картинная галерея

За стеклом советского серванта виднеется икона

Милая люстра покрылась толстым слоем пыли

В доме гуляет сквозняк из-за выдранного окна

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Заброшенный дом Деревня Быт Картины Заброшка
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Комментарии
16
197088950
2 часа
Жизнь уходит не только из людей, жизнь уходит из домов... И особенно остро это чувствуется видя заброшенные частные дома... сердце щемит от тоски...
Гость
1 час
Дом заброшен.Темно.Уныло. Расспахнулось окно.Сыро. Было время,за ним не спали. Провожали,ждали,встречали. Отпускали,мечтали,звали.. А теперь лишь ветер гуляет. С занавеской флиртует,играет...
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