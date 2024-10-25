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Город «Не затронет жизнь города»: в мэрии объяснили, почему у Ярославля сменится название

«Не затронет жизнь города»: в мэрии объяснили, почему у Ярославля сменится название

Чиновники объяснили, отразится ли это на жизни горожан

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3 комментария

Ярославль сделают городским округом

В мэрии объяснили суть переименования Ярославля с «город Ярославль» на «городской округ город Ярославль». Такие корректировки собираются внести в Устав города.

Власти уточнили, что изменения нужны из-за федерального закона: каждый населенный пункт в стране должен иметь не только название, но и указание на статус. По всем документам за Ярославлем закреплен статус городского округа.

Городской округ — город или муниципальное образование, не входящее в состав типичных административных единиц местного значения.

Федеральный закон, о котором идет речь, был принят еще в 2019 году. Но федеральные власти дали населенным пунктам срок до 1 января 2025 года, чтобы поменять наименования в соответствии с новыми требованиями.

В мэрии добавили, что наравне с полным наименованием «городской округ город Ярославль» хотят закрепить правомерность и сокращенного названия — «город Ярославль».

— Федеральным законом разрешается применять краткое наименование при определении названия должностей и органов местной власти, использовать это в иных официальных случаях, — рассказал Вячеслав Гаврилов, заместитель мэра Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.

Это значит, что муниципальные должности и органы власти в городе будут называться как и прежде: мэр города Ярославля, муниципалитет города Ярославля, мэрия города Ярославля и так далее.

— Данное решение никак не затронет жизнь города и никак не отразится в негативном ключе, — добавил Гаврилов.

Портал 76.RU запросил у мэрии Ярославля информацию о дополнительных расходах на изменение названия города. Ждем ответ.

26 ноября пройдут публичные слушания по изменению наименования Ярославля. На нем жители города смогут задать вопросы и высказать свое мнение по поводу корректировок. Мероприятие запланировано на 17:00 в большом зале мэрии.

Что думаете про переименование Ярославля?

Мне всё равно. Фактически то город останется Ярославлем
Я за! Городской округ — солидно звучит
Ну не знаю, город — лучше
Свое мнение выскажу в комментариях
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Комментарии
3
Гость
16 минут
Назовите подмосковия тогда уж
Гость
8 минут
На жизни горожан не скажется. Тогда зачем собственно менять законы и всю эту суету затевать-загадка.
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