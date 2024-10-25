«Не затронет жизнь города»: в мэрии объяснили, почему у Ярославля сменится название

Ярославль сделают городским округом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В мэрии объяснили суть переименования Ярославля с «город Ярославль» на «городской округ город Ярославль». Такие корректировки собираются внести в Устав города.

Власти уточнили, что изменения нужны из-за федерального закона: каждый населенный пункт в стране должен иметь не только название, но и указание на статус. По всем документам за Ярославлем закреплен статус городского округа.

Городской округ — город или муниципальное образование, не входящее в состав типичных административных единиц местного значения.

Федеральный закон, о котором идет речь, был принят еще в 2019 году. Но федеральные власти дали населенным пунктам срок до 1 января 2025 года, чтобы поменять наименования в соответствии с новыми требованиями.

В мэрии добавили, что наравне с полным наименованием «городской округ город Ярославль» хотят закрепить правомерность и сокращенного названия — «город Ярославль».

— Федеральным законом разрешается применять краткое наименование при определении названия должностей и органов местной власти, использовать это в иных официальных случаях, — рассказал Вячеслав Гаврилов, заместитель мэра Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии.

Это значит, что муниципальные должности и органы власти в городе будут называться как и прежде: мэр города Ярославля, муниципалитет города Ярославля, мэрия города Ярославля и так далее.

— Данное решение никак не затронет жизнь города и никак не отразится в негативном ключе, — добавил Гаврилов.

Портал 76.RU запросил у мэрии Ярославля информацию о дополнительных расходах на изменение названия города. Ждем ответ.

26 ноября пройдут публичные слушания по изменению наименования Ярославля. На нем жители города смогут задать вопросы и высказать свое мнение по поводу корректировок. Мероприятие запланировано на 17:00 в большом зале мэрии.