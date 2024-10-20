Ярославцев предупредили о перерывах в телевещании и радио. Причина

Ярославцам объяснили, почему может не работать телевизор Источник: Ирина Иманова / 74.RU











В ближайшие дни в Ярославской области возможны временные отключения телевещания. Об этом предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети. Проблемы ожидаются на неделе с 21 октября.

— 21-27 октября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, — говорится на официальном сайте РТРС.

Сбои связаны с профилактическими работами, оборудование на вышках будут отключать для планового ремонта.

— Некоторые работы могут быть отменены, перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, — указано в сообщении.

Когда ждать перерывы на ТВ и радио:

21 октября с 01:00 до 10:00 работы будут проводить на пункте Волга, проблемы коснутся 21-го и 57-го телеканалов, а также «Радио МИР» (100,9 МГц), «Радио России» (102,8 МГц) и «Вести FM» (89,0 МГц); аналогичные работы запланированы на станции Дубки в Ярославском районе, проблемы коснутся программ Солнце (26 ТВК), РТРС-1 (39 ТВК), РТРС-2 (36 ТВК), «Комсомольская правда» (96,2 МГц), «Радио Вера» (98,3 МГц), «Радио России» (99,1 МГц), «Новое радио» (99,5 МГц), «Радио 7» (101,7 МГц), «Русское Радио» (102,6 МГц), «Радио Дача» (103,3 МГц), «Дети ФМ» (107,0 МГц), «Маяк» (107,9 МГц), «Вести ФМ» (99,9 МГц);

22 октября с 11:00 до 17:00 планируются работы на станции Тархов Холм в Переславском районе, в связи с этим возможны перерывы телевещания на РТРС-1 и РТРС-2;