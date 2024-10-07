«Начинает „прилипать“ мусор»: в Ярославле под окнами многоэтажки устроили свалку спиленных деревьев

Жители Фрунзенского района Ярославля пожаловались на свалку деревьев под окнами многоэтажки на улице Ушакова. Люди уже начинают сваливать туда мусорные пакеты. О проблеме сообщил читатель 76.RU Андрей.
— На территории бывшей платной автопарковки разрастается свалка из спиленных деревьев. Постепенно к этим кучам начинает «прилипать» и бытовой мусор, — пожаловался ярославец.
В администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов рассказали, что контейнерная площадка размещена на муниципальной земле. Власти заключили соглашение с управляющей компанией на уборку территории.
— Уборка на территории в радиусе 10 метров производится управляющей компанией. Информация по уборке прилегающей к контейнерной площадке территории направлена для принятия мер ООО «Суздальская слобода», — рассказали в районной администрации.
Также власти сообщили, что мусор, не входящий в состав твердых коммунальных отходов, то есть, например, ветки деревьев, пакеты со строительным мусором, должен увозить с площадки тот, кто из создал.
— При невозможности установить данный субъект. Работы по вывозу свалки будут включены в план работы регионального оператора «Хартия», — рассказали в администрации.