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Город «Начинает „прилипать“ мусор»: в Ярославле под окнами многоэтажки устроили свалку спиленных деревьев

«Начинает „прилипать“ мусор»: в Ярославле под окнами многоэтажки устроили свалку спиленных деревьев

Что по этому поводу говорят власти

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Деревья свалили в кучу

Жители Фрунзенского района Ярославля пожаловались на свалку деревьев под окнами многоэтажки на улице Ушакова. Люди уже начинают сваливать туда мусорные пакеты. О проблеме сообщил читатель 76.RU Андрей.

— На территории бывшей платной автопарковки разрастается свалка из спиленных деревьев. Постепенно к этим кучам начинает «прилипать» и бытовой мусор, — пожаловался ярославец.

В администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов рассказали, что контейнерная площадка размещена на муниципальной земле. Власти заключили соглашение с управляющей компанией на уборку территории.

— Уборка на территории в радиусе 10 метров производится управляющей компанией. Информация по уборке прилегающей к контейнерной площадке территории направлена для принятия мер ООО «Суздальская слобода», — рассказали в районной администрации.

Также власти сообщили, что мусор, не входящий в состав твердых коммунальных отходов, то есть, например, ветки деревьев, пакеты со строительным мусором, должен увозить с площадки тот, кто из создал.

— При невозможности установить данный субъект. Работы по вывозу свалки будут включены в план работы регионального оператора «Хартия», — рассказали в администрации.

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