Цены доходят до 11 тысяч рублей: какие букеты продают в Ярославле перед 1 Сентября. Обзор

Изучаем цены на букеты Источник: Кирилл Поверинов











2 сентября в школах Ярославля пройдут линейки. Чтобы порадовать учителей, школьники дарят им красивые букеты. Мы решили выяснить, как изменились цены на букеты с начала августа.

«Дом цветов», Красный съезд, 10И

В начале августа можно было встретить букеты от 1600 рублей. Самый дорогой стоил 4450 рублей. В конце месяца бюджетных вариантов стало больше — самый дешевый букет можно купить за 1300 рублей, а дорогой — 4350 рублей.

Цены в начале августа:

Цены в конце августа:

«Миллион роз», ул. Свободы, 23к1

В связи с праздниками цены на букеты повысились. В начале месяца самый бюджетный букет стоил 800 рублей, в конце месяца — 1950 рублей. Самый дорогой букет в начале августа 9700 рублей, а в конце — 11 000 рублей.

Цены в начале августа:

Цены в конце августа:

«Цветторг», ул. Свободы, 46

В «Цветторге» ситуация аналогичная. В начале августа бюджетный букет стоил 1211 рублей, самый дорогой — 5620 рублей. В конце месяца самый недорогой букет стоит 1742 рубля, в то время как за дорогой придется заплатить 6670 рублей.

Цены в начале августа:

Цены в конце августа:

«Первая цветочная лавка», ул. Победы, 29

В начале августа самый доступный букет тут стоил 1140 рублей, а дорогой — 5000 рублей. В конце месяца цена на бюджетный букет снизилась до 950 рублей, а на дорогой — до 4950 рублей.

Цены в начале августа:

Есть букеты необычных форм Источник: Кирилл Поверинов











Цены в конце августа: