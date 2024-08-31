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Город 1 сентября обзор Цены доходят до 11 тысяч рублей: какие букеты продают в Ярославле перед 1 Сентября. Обзор

Цены доходят до 11 тысяч рублей: какие букеты продают в Ярославле перед 1 Сентября. Обзор

Мы посмотрели цены на цветы

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2 комментария

Изучаем цены на букеты

2 сентября в школах Ярославля пройдут линейки. Чтобы порадовать учителей, школьники дарят им красивые букеты. Мы решили выяснить, как изменились цены на букеты с начала августа.

«Дом цветов», Красный съезд, 10И

В начале августа можно было встретить букеты от 1600 рублей. Самый дорогой стоил 4450 рублей. В конце месяца бюджетных вариантов стало больше — самый дешевый букет можно купить за 1300 рублей, а дорогой — 4350 рублей.

Цены в начале августа:

Цены в конце августа:

«Миллион роз», ул. Свободы, 23к1

В связи с праздниками цены на букеты повысились. В начале месяца самый бюджетный букет стоил 800 рублей, в конце месяца — 1950 рублей. Самый дорогой букет в начале августа 9700 рублей, а в конце — 11 000 рублей.

Цены в начале августа:

Цены в конце августа:

«Цветторг», ул. Свободы, 46

В «Цветторге» ситуация аналогичная. В начале августа бюджетный букет стоил 1211 рублей, самый дорогой — 5620 рублей. В конце месяца самый недорогой букет стоит 1742 рубля, в то время как за дорогой придется заплатить 6670 рублей.

Цены в начале августа:

Цены в конце августа:

«Первая цветочная лавка», ул. Победы, 29

В начале августа самый доступный букет тут стоил 1140 рублей, а дорогой — 5000 рублей. В конце месяца цена на бюджетный букет снизилась до 950 рублей, а на дорогой — до 4950 рублей.

Цены в начале августа:

Есть букеты необычных форм

Цены в конце августа:

И более классические варианты

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Комментарии
2
manrayhon@mail.ru
31 августа 2024, 10:20
Совсем с ценами уже!
Гость
31 августа 2024, 10:39
Размер и цена букета, это повод для понтов родителей. Брюки, блузка, рубашка на ребенка сейчас более-менее одинаковы по виду. Машину тоже близко не пустят. Остался только букет, чтобы выделить размер своего кошелька перед другими.
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