Искали больше месяца: в Ярославской области прекратили поиски 7-летней девочки

Девочку искали больше месяца Источник: Александра Мамонтова / УМВД России по Ярославской области











В Ярославской области прекратили поиски 7-летней Ани (имя изменено. — Прим. ред.), которая пропала больше месяца назад. Как ранее сообщили в полиции, девочка ушла из реабилитационного центра в Ростовском районе вечером 26 июля 2024 года. С тех пор ее никто не видел.

— Найдена, жива, — рассказали волонтеры «ЯрСпаса» днем 28 августа.

Больше месяца волонтеры вместе с сотрудниками полиции и Следственного комитета искали пропавшую девочку. В итоге ребенка нашли в Москве.

— В рамках возбужденного уголовного дела следственными органами были организованы поиски 7-летней девочки, которая ушла из реабилитационного центра в Ростовском районе Ярославской области, где находилась на время судебного процесса в отношении ее матери, — сообщили в СУ СК по Ярославской области.