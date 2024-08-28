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Город «Нет ничего святого!»: ярославцы пожаловались на вандалов на Воинском кладбище

«Нет ничего святого!»: ярославцы пожаловались на вандалов на Воинском кладбище

Как на это отреагировали в мэрии

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1 комментарий

Ярославцы пожаловались на кражу цветов на кладбищах

Ярославцы пожаловались на хулиганов, которые орудуют на Воинском кладбище. По словам местных, уже длительное время кто-то регулярно уносит с могил цветы, оставленные родственниками погибших.

— Два месяца назад по местному телевидению сообщалось о воровстве цветов и детских игрушек с могил наших героев, участников СВО на Воинском кладбище. Администрация города пообещала принять меры. Прошло уже два месяца, но ничего не изменилось. До слез больно смотреть на пустые вазоны, когда только принесешь цветы, а на следующий день их уже нет, — написала читательница 76.RU Татьяна. — Нет ничего святого для тех, кто это делает. Сколько еще это будет продолжаться? В центре города, у всех на виду, под кучей камер, воры ничего не бояться. И кто же наконец за это ответит?

В мэрии Ярославля подтвердили факт кражи цветов и сообщили, что к ним также поступают жалобы. Власти напомнили, что данные действия караются законом, и призвали обращаться в полицию или службу городских кладбищ (20-90-16) при обнаружении факта кражи.

— На кладбищах города захоронены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, участники специальной военной операции. Родственники внимательно относятся к сохранению памяти, следят за состоянием могил, приносят цветы и игрушки. От ярославцев поступают сообщения о разорении могил. Людей, преступающих закон, не останавливает ни возраст, ни статус умершего: они собирают оставленные родственниками в знак памяти цветы и вместе с ними покидают кладбище, оставляя могилу героя пустой, — сообщили в мэрии Ярославля 27 августа.

Нарушители могут быть привлечены к административной ответственности по статье 2.27 КоАП «Мелкое хищение». По ней предполагается наказание в виде штрафа или обязательных работ. А также есть риск попасть и под уголовную ответственность по статье 214 УК РФ «Вандализм». Тут уже наказание можно получить вплоть до трех месяцев ареста.

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Вандализм Кладбище Могилы
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Комментарии
2
Гость
28 августа 2024, 14:01
....призвали обращаться в полицию или службу городских кладбищ (20-90-16) при обнаружении факта кражи... Это как об стену головой, результата не будет никакого. Попросят подписать бумажки, что принято, рассмотрено, отказано и т.п. и отчитаются о проведенной работе. Вспомнился номер "Уральских пельменей" про аттестацию в полиции. Так оно и есть.
Гость
28 августа 2024, 14:06
это показатель отношения народа?
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