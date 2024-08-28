«Нет ничего святого!»: ярославцы пожаловались на вандалов на Воинском кладбище

Ярославцы пожаловались на кражу цветов на кладбищах Источник: читательница 76.RU











Ярославцы пожаловались на хулиганов, которые орудуют на Воинском кладбище. По словам местных, уже длительное время кто-то регулярно уносит с могил цветы, оставленные родственниками погибших.

— Два месяца назад по местному телевидению сообщалось о воровстве цветов и детских игрушек с могил наших героев, участников СВО на Воинском кладбище. Администрация города пообещала принять меры. Прошло уже два месяца, но ничего не изменилось. До слез больно смотреть на пустые вазоны, когда только принесешь цветы, а на следующий день их уже нет, — написала читательница 76.RU Татьяна. — Нет ничего святого для тех, кто это делает. Сколько еще это будет продолжаться? В центре города, у всех на виду, под кучей камер, воры ничего не бояться. И кто же наконец за это ответит?

В мэрии Ярославля подтвердили факт кражи цветов и сообщили, что к ним также поступают жалобы. Власти напомнили, что данные действия караются законом, и призвали обращаться в полицию или службу городских кладбищ (20-90-16) при обнаружении факта кражи.

— На кладбищах города захоронены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, участники специальной военной операции. Родственники внимательно относятся к сохранению памяти, следят за состоянием могил, приносят цветы и игрушки. От ярославцев поступают сообщения о разорении могил. Людей, преступающих закон, не останавливает ни возраст, ни статус умершего: они собирают оставленные родственниками в знак памяти цветы и вместе с ними покидают кладбище, оставляя могилу героя пустой, — сообщили в мэрии Ярославля 27 августа.