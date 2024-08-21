НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

2 м/c,

с-в.

 755мм 49%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,69
EUR 101,95
Нашли тело ребенка в колодце
Что смотреть в Карелии
Отрезаны от центра
Взбунтовались против вышки 5G
Дебош на детской площадке
Жизнь в глухой деревне
Судят фитнес-тренера
Тест по предметам из СССР
Египетская вечеринка
Город «Приложения не работают»: ярославцы столкнулись с массовым сбоем в мессенджерах

«Приложения не работают»: ярославцы столкнулись с массовым сбоем в мессенджерах

У них не получается отправить сообщение

1 251
5 комментариев

Ярославцы массово жалуются на проблемы в работе популярных мессенджеров

Днем в среду, 21 августа, ярославцы массово столкнулись со сбоями в мессенджерах и приложениях мобильных операторов.

— Приложения не работают. У меня проблемы с «Телеграмом» и не только, сообщения не отправляются, новые не могу прочитать, — пожаловалась читательница 76.RU.

По словам читателей 76.RU, не работают мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta* — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

— Пропадала, сейчас не видно реакций, — пишут читатели 76.RU.

По словам пользователей Сети, около двух часов дня не отправлялись сообщения, не проходили звонки и пропали реакции.

Помимо мессенджеров, появились сбои в работе мобильных операторов. По словам читателей 76.RU, «упали» приложения Tele2 и билайна.

— Доступ к сервисам временно ограничен. Пожалуйста, попробуйте еще раз, но позже. А пока можете воспользоваться быстрыми командами, — уведомляют абонентов Tele2.

Сбои начались около 14 часов

В приложении мобильного оператора появилась такая плашка при входе

В зоне массовых сбоев не только Ярославская область. Неполадки есть в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, а также в регионах Центральной России, юга и Сибири. Люди не могут отправить сообщения, а вкладка с чатами не обновляется. Помимо этого, сбой затронул соседние государства — Казахстан и Узбекистан.

Обновление на 15:35.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, сбой был связан с DDoS-атакой на операторов связи.

— 21 августа с 14:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой в работе ряда сервисов на территории России. Сбой связан с DDOS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 МСК атака отражена, сервисы работают в обычном режиме, — сообщили в пресс-службе РКН.

ПО ТЕМЕ
Сбои Сбой Telegram Мессенджер Связь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
21 августа 2024, 16:08
Вы определитесь Граждане, либо Дроны, либо Месенджеры, по другому, никак!😂
Гость
21 августа 2024, 16:49
держи байдена, интернет украл.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Походные премудрости: собираем рюкзак правильно, чтобы не умереть в лесу
Ирина Харитон
Корреспондент NGS24.RU
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление