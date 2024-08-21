«Приложения не работают»: ярославцы столкнулись с массовым сбоем в мессенджерах

Днем в среду, 21 августа, ярославцы массово столкнулись со сбоями в мессенджерах и приложениях мобильных операторов.
— Приложения не работают. У меня проблемы с «Телеграмом» и не только, сообщения не отправляются, новые не могу прочитать, — пожаловалась читательница 76.RU.
По словам читателей 76.RU, не работают мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta* — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).
— Пропадала, сейчас не видно реакций, — пишут читатели 76.RU.
По словам пользователей Сети, около двух часов дня не отправлялись сообщения, не проходили звонки и пропали реакции.
Помимо мессенджеров, появились сбои в работе мобильных операторов. По словам читателей 76.RU, «упали» приложения Tele2 и билайна.
— Доступ к сервисам временно ограничен. Пожалуйста, попробуйте еще раз, но позже. А пока можете воспользоваться быстрыми командами, — уведомляют абонентов Tele2.
В зоне массовых сбоев не только Ярославская область. Неполадки есть в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, а также в регионах Центральной России, юга и Сибири. Люди не могут отправить сообщения, а вкладка с чатами не обновляется. Помимо этого, сбой затронул соседние государства — Казахстан и Узбекистан.
Обновление на 15:35.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, сбой был связан с DDoS-атакой на операторов связи.
— 21 августа с 14:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал сбой в работе ряда сервисов на территории России. Сбой связан с DDOS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 МСК атака отражена, сервисы работают в обычном режиме, — сообщили в пресс-службе РКН.