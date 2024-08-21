«Приложения не работают»: ярославцы столкнулись с массовым сбоем в мессенджерах

Ярославцы массово жалуются на проблемы в работе популярных мессенджеров Источник: Александра Мамонтова











Днем в среду, 21 августа, ярославцы массово столкнулись со сбоями в мессенджерах и приложениях мобильных операторов.

— Приложения не работают. У меня проблемы с «Телеграмом» и не только, сообщения не отправляются, новые не могу прочитать, — пожаловалась читательница 76.RU.

По словам читателей 76.RU, не работают мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta* — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

— Пропадала, сейчас не видно реакций, — пишут читатели 76.RU.

По словам пользователей Сети, около двух часов дня не отправлялись сообщения, не проходили звонки и пропали реакции.

Помимо мессенджеров, появились сбои в работе мобильных операторов. По словам читателей 76.RU, «упали» приложения Tele2 и билайна.

— Доступ к сервисам временно ограничен. Пожалуйста, попробуйте еще раз, но позже. А пока можете воспользоваться быстрыми командами, — уведомляют абонентов Tele2.

Сбои начались около 14 часов Источник: Downdetector











В приложении мобильного оператора появилась такая плашка при входе Источник: Tele-2

В зоне массовых сбоев не только Ярославская область. Неполадки есть в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, а также в регионах Центральной России, юга и Сибири. Люди не могут отправить сообщения, а вкладка с чатами не обновляется. Помимо этого, сбой затронул соседние государства — Казахстан и Узбекистан.

Обновление на 15:35.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, сбой был связан с DDoS-атакой на операторов связи.