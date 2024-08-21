Аномальная жара возвращается? Каким будет конец августа в Центральной России

В Центральную Россию вернется аномальная жара. По прогнозу, к концу недели Европейская равнина окажется «в зоне мощной положительной аномалии температуры». Воздух начнет прогреваться уже 21 августа.
— На территории Европейской России температурный режим будет заметно теплее обычного: на севере и северо-западе +20… +25 °C, в центре — до +23… +28 °C, — уточнили специалисты «Фобоса».
Такие показания термометров более чем на 8–10 °C превышают норму августа.
Погода по дням:
22 августа в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +11… +13 °C, днем +21… +23 °C, ветер юго-восточный, умеренный;
23 августа ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +13… +15 °C, днем +22… +24 °C, ветер юго-западный, умеренный;
24 августа в течение суток ожидается переменная облачность; ночью +14… +16 °C, днем +23… +25 °C, ветер слабый;
25 августа ожидается ясная погода; ночью +14… +16 °C, днем +26… +28 °C, ветер северо-западный, умеренный.