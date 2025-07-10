Варенье из клубники: простой рецепт на зиму — видео приготовления

Многие уже начали готовить варенье из клубники — в некоторых регионах ягода поспела раньше срока и хорошо плодоносит. Сделать заготовку на зиму не так и сложно.

Клубнику помыть, перебрать, очистить. Пересыпать в таз, засыпать сахаром, оставить на сутки дать сок. Поставить таз на медленный огонь, довести до кипения, варить пять минут на слабом огне, снимая пенку. Снять с огня, дать полностью остыть. Повторить процедуру варки еще два раза. Каждый раз нужно давать варенью полностью остыть. На четвертый раз довести до кипения, поварить 5 минут, разлить по чистым стерилизованным банкам. Закатать.