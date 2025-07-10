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Еда Варенье из клубники: простой рецепт на зиму — видео приготовления

Варенье из клубники: простой рецепт на зиму — видео приготовления

Делимся рецептом вкусного варенья из клубники

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При варке важно не забывать снимать пенку | Источник: Городские медиаПри варке важно не забывать снимать пенку | Источник: Городские медиа

При варке важно не забывать снимать пенку

Источник:

Городские медиа

Многие уже начали готовить варенье из клубники — в некоторых регионах ягода поспела раньше срока и хорошо плодоносит. Сделать заготовку на зиму не так и сложно.

Показываем видео, как именно варить варенье. Рецепт очень простой!

В приготовлении варенья нет ничего сложного

Источник:

Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

Вам потребуется: 1 килограмм клубники, 1 килограмм сахара, таз для варки и банки.

Клубнику помыть, перебрать, очистить. Пересыпать в таз, засыпать сахаром, оставить на сутки дать сок. Поставить таз на медленный огонь, довести до кипения, варить пять минут на слабом огне, снимая пенку. Снять с огня, дать полностью остыть. Повторить процедуру варки еще два раза. Каждый раз нужно давать варенью полностью остыть. На четвертый раз довести до кипения, поварить 5 минут, разлить по чистым стерилизованным банкам. Закатать.

Варенье будет хорошо храниться в темном месте | Источник: Александра Бруня / NGS.RUВаренье будет хорошо храниться в темном месте | Источник: Александра Бруня / NGS.RU

Варенье будет хорошо храниться в темном месте

Источник:

Александра Бруня / NGS.RU

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Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Варенье Варенье из клубники Клубника Ягода Заготовка на зиму Рецепт Рецепт варенья Сахар
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